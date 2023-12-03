رئيس الدولة: وحدتنا هويتنا وتآلف قلوبنا مصدر قوتنا بلادنا دائماً بخير وعزة بحب أبنائها

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، اليوم الأحد، “مسيرة الاتحاد” التي انطلقت ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد التراثي لعام 2023 في منطقة الوثبة في أبوظبي بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52 لدولة الإمارات.

وقال سموه عبر منصة “إكس”: شهدتُ "مسيرة الاتحاد" لأبناء القبائل بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52.. وحدتنا هويتنا، وتآلف قلوبنا مصدر قوتنا، وبإذن الله بلادنا دائماً بخير وعزة بحب أبنائها لها والتفافهم حول رايتها.