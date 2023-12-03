محمد بن زايد ومحمد بن راشد: نتمسّك بجذورنا ونمضي نحو آفاق عالمية جديدة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن عيد الاتحاد يمثّل مناسبة لتجديد العزيمة.

ونشر سموه كلمة مصورة على منصة «إكس»، بمناسبة عيد الاتحاد الـ52، وجّهها إلى شعب الإمارات، وكل من يعتبر الإمارات وطناً. وقال فيها: «إلى شعب الإمارات الكريم، إلى سند الوطن وقوته، إلى كل من يعتبر الإمارات وطناً، وكل من يسهم في أن نخطو خطوة أخرى من أجل الوطن.. نحن محظوظون بكم».

وتابع سموه قائلاً: «تمضي الأعوام في عمر هذا الوطن عاماً بعد عام، ونحن نمضي إلى الأمام يداً بيد وقلباً بقلب، وعزيمة لا تقف عند حد، متمسّكين بجذورنا في هذه الأرض المباركة، ورافعين رؤيتنا إلى السماء، وكل عام والوطن بكم جميعاً أجمل، الحمد لله على نعمة الإمارات، والحمد لله على نعمة شعب الإمارات».

كما نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تدوينة على منصة «إكس»، بمناسبة عيد الاتحاد الـ52، أكد سموه فيها أن دولة الاتحاد صاغت لشعبها حياة كريمة وعزيزة، وللأجيال الجديدة مستقبلاً مشرقاً بإذن الله.

وقال سموه في تدوينته: «نبدأ اليوم عاماً اتحادياً جديداً.. 52 عاماً مرت على دولة الاتحاد، صنعت فيها الإنسان ورفعت البنيان، ورسّخت مكانتها بين الأمم، وصاغت لشعب الاتحاد خلالها حياة كريمة وعزيزة، وللأجيال الجديدة مستقبلاً مشرقاً بإذن الله».

وتابع سموه قائلاً: «بروح الاتحاد، اجتمع المؤسسون رحمهم الله، وتوحّدت قلوبهم وجهودهم. وبروح الاتحاد تعمل اليوم آلاف فرق العمل على امتداد هذه الأرض الطيبة الغالية بكل إخلاص وتفانٍ».

واختتم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تدوينته، قائلاً: «بروح الاتحاد يقود السفينة اليوم محمد بن زايد وإخوانه نحو آفاق عالمية جديدة بإذن الله».

كما نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تدوينة على منصة «إكس»، بمناسبة عيد الاتحاد الـ52، قال فيها: «الثاني من ديسمبر يوم نجدّد فيه كل عام، عهد الوفاء والولاء لإماراتنا الغالية وقيادتنا الرشيدة وشعبنا المعطاء. دامت الإمارات منيعة قوية، ودامت قيادتها الرشيدة ذخراً لشعبها الوفي، ورمزاً لرفعتها بين الأمم والشعوب، ودام عز أهل الإمارات عنواناً للكرم والعطاء».

كما نشر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، تدوينة على منصة «إكس»، بمناسبة عيد الاتحاد الـ52، قال فيها: «في اليوم الوطني الـ52 لقيام اتحاد الإمارات نحتفي بوطن مزدهر وقيادة عظيمة، وشعب يبلغ طموحه عنان السماء. وندعو الله أن يديم على الإمارات - قيادة وشعباً - العز والازدهار والنماء، وأن نستمر في بناء ما بدأه آباؤنا المؤسسون، ونحافظ على منجزاتهم. الاتحاد أغلى إرث وطني، والحفاظ عليه مسؤولية كل إماراتي.. للاتحاد نبني ونعمل ونسمو».

من جهته أكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن الاحتفال بعيد الاتحاد مناسبة متجدّدة لمضاعفة الجهود، ورفع سقف التحدي والطموح لتعزيز ريادة الدولة ومكانتها التنافسية عالمياً. وأضاف سموه في كلمة له، بمناسبة عيد الاتحاد الـ52، أن ما حققته الدولة خلال السنوات الماضية هو ثمرة إرادة قوية وعطاء لا حدود له، لتراب هذا الوطن الغالي، سطّره المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وواجب علينا اليوم تحمّل المسؤولية وحمل الأمانة وصون المكتسبات، للحفاظ على هذا الإرث من أجل بناء غد أفضل لوطننا، بالعلم والمعرفة والعمل والابتكار. وأكد سموه أن طموحات ومبادرات دولة الإمارات لم تقف عند حدود هذا الوطن، بل سعت بمشروعاتها التنموية والإنسانية والعلمية إلى مختلف جهات العالم، واليوم يجتمع على أرضها، وفي عيد اتحادها، قادة العالم في قمة المناخ، يشاركونها فرحة العيد وأملها بغد أفضل للبشرية.

كما نشر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، تدوينة على منصة «إكس»، بمناسبة عيد الاتحاد الـ52، قال فيها: «في ذكرى قيام دولتنا ورفع رايتها الموحّدة في الثاني من ديسمبر 1971، نتوجّه بأسمى آيات التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حُكّام الإمارات، مجدّدين العهد لقيادتنا الرشيدة ودولتنا الغالية على المضي قدماً في ترسيخ ركائز رفعة وطننا، وتدعيم أركان مجده».

رئيس الدولة:

• إلى شعب الإمارات وكل من يُسهم في أن نخطو خطوة أخرى من أجل الوطن.. نحن محظوظون بكم.

نائب رئيس الدولة:

• بروح الاتحاد يقود السفينة اليوم محمد بن زايد وإخوانه نحو آفاق عالمية جديدة بإذن الله.

حمدان بن محمد:

• دامت الإمارات منيعة قوية.

مكتوم بن محمد:

• وطن مزدهر وقيادة عظيمة وشعب طموح.

خالد بن محمد:

• عيد الاتحاد مناسبة لمضاعفة الجهود.

أحمد بن محمد:

• نعاهد قيادتنا على المضي قدماً.