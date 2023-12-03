«حكومة دبي».. نموذج عالمي للمدن الذكية

حققت الدوائر والهيئات الحكومية في دبي نقلة نوعية في التحول الرقمي لخدماتها المختلفة، بهدف تسهيل الإجراءات على المتعاملين، حيث تجاوز عدد الخدمات الرقمية التي تقدم عبر منصة «دبي الآن» 190 خدمة، فيما تسابقت دوائر وهيئات الإمارة الحكومية نحو التحول الرقمي، وتحويل خدماتها كافة لتصبح ذكية.

وتفصيلاً، كشفت هيئة الصحة في دبي أن عدد الخدمات الذكية التي توفرها عبر منصاتها المختلفة 77 خدمة، تشمل خدمات السياحة الصحية، والتأمين الصحي، واللجنة الطبية، وخدمات العلاج بالخارج والمكاتب الصحية، وخدمات الصحة العامة، والخدمات الإدارية الداعمة، وخدمات التنظيم الصحي، وخدمات التعليم الطبي والأبحاث.

وأكدت أنها حققت معدلات مرتفعة على صعيد التحول الذكي، واستدامة القطاع الصحي، حيث حققت ما يصل إلى 98.55% في نسب الاكتمال الرقمي، و98.91% في أتمتة العمليات الداخلية، و93.42% في مجال التبني الرقمي، و100% في نسب التفتيش الذكي عن بعد من خلال نظام «راصد».

وذكرت أن هذا التحول يأتي تباعاً لنهج دبي في تسريع وتيرة التحول إلى البيئة الرقمية المستدامة، وحرصها على توظيف التقنيات الحديثة في المجالات كافة، والارتقاء بمستوى الخدمات الذكية والتوسع فيها لتشمل مختلف مرافق الإمارة وقطاعاتها الخدمية والحيوية وفق منظومة استثنائية شاملة لتعزيز مكانتها عاصمة رقمية عالمية بارزة، كما تواصل الهيئة جهود التحول الذكي، وتسخيرها لتطوير منظومة الرعاية الصحية في الإمارة عبر خدمات ذكية ومنصات وتطبيقات رقمية تواكب مستجدات العصر وتختصر الوقت والجهد، وتسهم في تقديم أفضل الخدمات، وتعزيز التوعية المجتمعية والتواصل مع أفراد المجتمع.

وتابعت الهيئة أنها تعمل على استبدال النظام القديم لإدارة الصحة العامة، بآخر حديث ليتم استخدامه من قبل مقدمي خدمات الرعاية الصحية في دبي ضمن القطاعين الحكومي والخاص، بما فيها المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات والمختبرات، وذلك لإدارة التحصين ورصد الأمراض المعدية، إضافة إلى خدمات التطعيم.

وأشارت الهيئة إلى أن عدد المعاملات الذكية التي أجراها المتعاملون على منصاتها خلال النصف الأول من العام الجاري شهد زيادة ملحوظة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ تجاوز مليونين و300 ألف معاملة، فيما بلغ العدد خلال الفترة نفسها من العام الماضي مليوني معاملة.

كما سجلت التطبيقات الذكية زيادة ملحوظة في عدد معاملات خدمات التراخيص الصحية بنسبة 25%، مقارنة مع النصف الأول من عام الماضي، حيث بلغ عدد معاملات العام الجاري 667 ألف معاملة، مقارنة بـ533 ألف معاملة خلال عام 2022.

وتجاوز عدد المستفيدين من هذه الخدمات خلال النصف الأول من العام الجاري 847 ألف شخص، بزيادة قدرها 136 ألفاً عن النصف الأول من عام 2022، وتنوّعت بين الخدمات الإدارية والداعمة، وهي 10 خدمات، تشمل التدقيق الطبي على طلبات منح «تصاريح المواقف الخاصة لأصحاب الهمم»، وذلك بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، وإصدار شهادات الميلاد، إضافة إلى خدمات التنظيم الصحي، وتشمل 30 خدمة يتم تقديمها من قطاع التنظيم الصحي، ومنها طلب إضافة منشأة إلى مجموعة المنشآت الطبية، وطلب تغيير اسم المنشأة الصحية.

بدورها، أفادت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي بأن عدد الخدمات الرقمية التي تقدمها عبر منصاتها المختلفة بلغ 75 خدمة رئيسة، يندرج تحتها العديد من الخدمات الفرعية، فيما تتصدر ثلاث خدمات ذكية قائمة الأكثر استخداماً، وهي خدمة «إذن الدخول السياحي» الجديد، و«الإقامة الجديدة»، و«إذن دخول عمل» جديد.

وأكدت الإدارة أن خطتها نحو التحول الرقمي، تشمل كل الخدمات التي تقدمها، تماشياً مع استراتيجية الإمارة، وتوجهها، بهدف تسهيل الخدمة وتقديمها بدقة عالمية، في وقت قياسي.

كما أكدت بلدية دبي أنها تواصل تعزيز خدماتها الرقمية والذكية وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، وتعزيز الابتكار وتطوير بنيتها التحتية الرقمية، ضمن منظومة ذكية رقمية موثوقة وشاملة تدعم الاقتصاد الرقمي للإمارة، وتمكّن المجتمع الرقمي فيها، وتعزّز مكانتها عاصمةً رقميةً عالميةً.

وتابعت: «نسعى إلى دعم وتعزيز التحوّل الرقمي في إمارة دبي بإطلاق خدمات رقمية وذكية رائدة ذات خصائص متقدمة تستهدف مجالات وتخصصات عمل البلدية، وكذلك توفير حلول ذكية ومتكاملة تسهم في الارتقاء بتجربة المتعاملين، ورفع جَودة الخدمات المُقدمة لهم، وتختصر الوقت والجهد عليهم، وتلبي احتياجاتهم بأسلوب فعال، حرصاً منّا على الإسهام في تعزيز مسيرة التنمية في دبي، وترسيخ مكانة الإمارة وتنافسيتها وريادتها العالمية في المجال الرقمي».

وتتضمن خطط التطوير في بلدية دبي زيادة استخدام حلول التكنولوجيا الناشئة بنسبة 70% من إجمالي خدماتها، وأتمتة العمليات اليدوية بنسبة 100%، وتوفير خدمات استباقية، وتقليل وقت وخطوات تقديم الخدمة بنسبة 15%، مثل استخدام إنترنت الأشياء في تحسين عمليات إدارة خدمات المدينة الحيوية، وأيضاً كشف التسرب وحالات الكسر عبر شبكات المياه المعاد تدويرها، والتي تتم الاستفادة منها في مشروعات مختلفة على مستوى الإمارة، فضلاً عن إدارة وتشغيل محطات ضخ محطات معالجة الصرف الصحي، كما تعمل البلدية على تطوير تجربة المتعامل في ما يتعلق بخدمات الأغذية والمنتجات الاستهلاكية من خلال تحسين تجربة مستوردي الأغذية والمنتجات الاستهلاكية بإعادة تصميم 15 خدمة مرتبطة بممارسة الأعمال والاستيراد.

كما توفر هيئة الطرق والمواصلات في دبي 251 خدمة ذكية متنوعة في مختلف قطاعاتها على موقعها الإلكتروني، لتسهيل إجراء المعاملات لمتعامليها، وذلك في 11 فرعاً هي «نول»، و«النقل العام»، و«المركبات»، و«سالك»، و«حرم الطريق»، و«السائقين»، و«النقل التجاري»، و«الاستثمار»، و«التنقل المشترك»، و«شهادات عدم ممانعة للأعمال الإنشائية»، و«الخدمات المرورية».

وأوضحت الهيئة أن الخدمات الرقمية الأكثر استخداماً على موقعها تتمثل في: طلب تجديد رخصة القيادة، وطلب التسجيل كمزود خدمات ترخيص السائقين، وطلب تسجيل مركبة جديدة، وطلب تجديد مركبة، وطلب نقل ملكية مركبة، ودفع مخالفات المركبة.

وأضافت أن من بين الخدمات الأكثر استخداماً، طلب شراء مباشر لرقم لوحة مميز مخصص للمزاد، والاستعلام عن أرقام اللوحات المميزة، وطلب حجز مواقف للمسجد، وطلب حجز مواقف لبناية، وطلب حجز مواقف عامة للمقاولات، وتصاريح المواقف لأصحاب الهمم وكبار المواطنين، وطلب إصدار تصريح موسمي للمواقف العامة.

وأشارت إلى أن الخدمات الأكثر طلباً تتضمن كذلك طلب إصدار تصريح مواقف عامة واسع النطاق لجهة حكومية، وطلب إصدار تصريح مواقف عامة محدود النطاق لجهة حكومية، وتسجيل وتفعيل بطاقة سالك، وتعبئة رصيد سالك، وطلب إضافة مركبة جديدة إلى حساب سالك، وطلب حذف مركبة من حساب سالك، وطلب تحديث بيانات حساب سالك.

وذكرت الهيئة أن هناك خدمات أخرى تأتي ضمن الأكثر استخداماً، منها التنقل بالمركبات الفاخرة، وطلب إصدار تصاريح الإعلانات على المركبات، وطلب إصدار تصاريح الإعلانات الخارجية المؤقتة في الطرق، وطلب الحصول على فرصة استثمار مع هيئة الطرق والمواصلات، وطلب ترقيم المنازل والمباني، وطلب إصدار تصريح إشغال جزء من حرم الطريق.

بدورها، وفرت النيابة العامة في دبي حزمة متكاملة من الخدمات الإلكترونية للتسهيل على متعامليها واختزال الوقت والجهد، وذلك عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت تصل لنحو 130 خدمة فرعية مصنفة تحت قائمة من الخدمات الرئيسة، تشمل خدمات الشكاوى القضائية، والتحقيق، والكفالات، والمحاكمة الجزائية، والخدمات القضائية العامة، والخدمات المالية والتأمينات، والتظلمات، والطعن على الأحكام.

وتشمل كذلك خدمات الدعوى المدنية، وخدمات تنفيذ الأحكام والأوامر الجزائية، والخبراء، وخدمات المحجوزات والمضبوطات، وخدمات العفو والاسترحام، وتتصدر قائمة الخدمات الأكثر استخداماً من قبل النيابة العامة في دبي، صورة ملف القضية، واستلام جواز السفر، وكفالة متهم، واعتراض على مخالفة، وكف البحث، واستفسار عن قضية، وسداد غرامة مرور.

كما توفر هيئة المعرفة والتنمية البشرية مجموعة من أبرز التحديثات في خدماتها الإلكترونية أو عبر تطبيقها على الهواتف الذكية.

ويمكن للمتعاملين من خلال النسخة المحدثة من تطبيق الهيئة للهواتف المحمولة، إنجاز ست خدمات ذكية تعد الأكثر استخداماً من خلال التطبيق، وتشمل خدمات تصديق شهادات التعليم العالي وتصديق الشهادات المدرسية، وشهادة التسلسل الدراسي، إضافة إلى خدمة توقيع عقد ولي الأمر ومركز الطفولة المبكرة، وعقد ولي الأمر والمدرسة.

كما توفر النسخة المحدثة من التطبيق الذكي تسهيل وصول أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة البصرية إلى مختلف القوائم، فضلاً عن خدمة البحث عن المؤسسات التعليمية في دبي، التي توفر لأولياء الأمور إمكان الاطلاع على معلومات تفصيلية موثوقة حول الخيارات التعليمية المتوافرة لأبنائهم في مختلف قطاعات التعليم الخاص في دبي.

وتعزز الهيئة خدماتها الإلكترونية دورياً، التي تشمل خدمات التصاريح التعليمية في مختلف قطاعات التعليم الخاص في دبي، إضافة إلى خدمات شؤون الطلبة وشؤون الكادر التعليمي.

وكشفت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان عن مجموعة من الخدمات الذكيّة المندرجة ضمن مشروع «طموح» للتحوّل الرقمي خلال «جيتكس غلوبال»، حيث يهدف «طموح» إلى إحداث نقلة نوعية في أداء المؤسسة، عبر مراجعة وإعادة تصميم عملياتها الداخلية كافة، وتوظيف التقنيات الرقمية الحديثة لتحسين تجربة المستخدمين، وإعادة تعريف التفاعل مع العملاء وتقديم خدمات مبتكرة لمتعامليها.

وتمثل هذه المنصة باستخدام تقنية ميتافيرس خطوة تحولية في خدمات الإسكان التي تقدّمها المؤسسة، إذ نجحت من خلالها في تحويل تجربة عرض الإسكان جذرياً، عبر توفير واجهة رقمية مبتكرة تعزز الكفاءة وتزيد من سعادة المستفيدين.

ويسهم تطبيق تقنية الميتافيرس في توفير الوقت والكلفة بشكل ملموس، حيث تقلل من تكاليف البنية التحتية الفعلية، وتخفض من التكاليف التشغيلية، وتمكّن من تحليل البيانات، وتقلّل من نفقات التنقل للموظفين والمواطنين والزوار على حد سواء.

وأطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي منصة ذكية للحوكمة والإشراف على جمع التبرعات في الإمارة، تشتمل على جمعية بيت الخير، وجمعية دبي الخيرية.

وتغطي المنصة مبالغ التبرعات، وعدد المعاملات التي تم جمعها والتبرع بها من المتبرعين وأهل الخير في الحصالات الذكية المنتشرة في مواقع عدة بإمارة دبي، ويبلغ عددها 147 حصالة. كما تشتمل المنصة على التبرعات التي يتم جمعها «أون لاين».

وتركز الدائرة في مجال العمل الخيري على أمرين أساسيين، هما: زيادة العمل الخيري داخل الدولة، وتعزيز المشروعات التنموية المستدامة، من خلال تعزيز مسيرة التحول الرقمي في إمارة دبي.

• «بلدية دبي» تستخدم حلول التكنولوجيا الناشئة بنسبة 70% من إجمالي الخدمات.

• طموح «محمد بن راشد للإسكان» يطوّع التقنيات الرقمية الحديثة لتحسين تجربة المستخدمين.

• «المعرفة»: تصديق شهادات التعليم العالي والشهادات المدرسية يتصدر الخدمات الرقمية.

• «الشؤون الإسلامية» تطلق منصة ذكية للحوكمة والإشراف على جمع التبرعات في دبي.

• 77 خدمة رقمية تتيحها «صحة دبي».. أبرزها «السياحة الصحية» و«التأمين الصحي».

• 75 خدمة لـ «إقامة دبي» يتصدرها «إذن الدخول السياحي» و«الإقامة الجديدة».