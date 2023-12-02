مكتوم بن محمد: إنجازات تنموية استثنائية

قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، إن «دولة الإمارات تحتفل هذا العام بعيد الاتحاد الـ52 بإنجازات تنموية استثنائية، رسّخت حضورها على خارطة الاقتصاد العالمي، مقدّمة نموذجاً عربياً مشرفاً من نماذج الإنجاز والتطوير في مختلف المجالات، بهدف واحد هو صناعة مستقبل حافل بفرص النجاح والتميز، بأجيال من الكوادر الوطنية المؤهلة التي لم تبخل الدولة بالاستثمار في تزويدها بالأدوات التي تمكنها من ريادة المستقبل، لتكون شريكاً في كتابة فصول جديدة في سجل مجد الإمارات».

وأشار سموه إلى تسارع وتيرة التنمية المستدامة ضمن مختلف القطاعات، وهو ما تعكسه الميزانية العامة للاتحاد للسنوات (2024-2026) بإجمالي 192 مليار درهم، والميزانية الخاصة لسنة 2024 بإجمالي مصروفات تقديرية 64 مليار درهم، في دلالة على قوة الاقتصاد الوطني.

ومن مؤشرات التفوّق للدولة على الصعيد العالمي، ارتفاع مستويات الثقة المتقدمة فيها من مجتمع الاستثمار العالمي لما توفره من بيئة آمنة للمستثمر، وتنعكس تلك الثقة في تحقيق الدولة أعلى رقم في تاريخها بالنسبة لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2022، بإجمالي 84 مليار درهم.