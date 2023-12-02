حاكم الفجيرة: ملحمة من التطوّر والرخاء

قال صاحب السموّ الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة: «نحتفي بالذكرى الـ52 لدولتنا بالتزامن مع سلسلة إنجازات غير مسبوقة، وننظر قدماً نحو مستقبل مشرق، بهمة لا تعرف المستحيل».

وأضاف سموّه بمناسبة عيد الاتحاد الـ52: «في هذا اليوم العظيم نفخر بما أنجزه الآباء المؤسسون على الأرض، وبما حققه أبناؤنا بناة الأمل، نقرأ ملحمة التطوّر والازدهار والرخاء، وننظر نحو مستقبل جذاب، بهمة لا تعرف المستحيل أبداً، وبفخر واعتزاز وولاء وانتماء لهذه الأرض الطيبة».