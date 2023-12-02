رئيس الدولة يبحث التحدي المناخي مع رؤساء وفود مشاركين في «كوب 28»

التقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عدداً من رؤساء الوفود المشاركين في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (كوب 28)، وذلك في مقر المؤتمر في «مدينة إكسبو دبي».

وبحث سموّه، خلال هذه اللقاءات مع رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، ورئيس الجمهورية التركية، رجب طيب أردوغان، ورئيس وزراء جمهورية الهند، ناريندرا مودي، ورئيس جمهورية إندونيسيا، جوكو ويدودو، كل على حدة، العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ودولهم وسُبل دعمها وتعزيزها في المجالات المختلفة، خصوصاً التنمية المستدامة، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

كما تطرّقت المباحثات إلى تحديات العمل المناخي الدولي، وأهمية «COP28» في تعزيزه ودفعه إلى الأمام، من خلال التعاون والعمل الجماعي، بما يقود إلى مستقبل عالمي أكثر ازدهاراً واستدامة.

وأعرب رؤساء الوفود، خلال اللقاءات، عن تقديرهم للمبادرة التي أعلن عنها صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في كلمته في القمة العالمية للعمل المناخي، بشأن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم.

كما التقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمس، كلاً على حدة، مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية، أولاف شولتس، ورئيس جمهورية صربيا، إلكسندر فوتشيتش، ورئيس وزراء جمهورية ألبانيا، إيدي راما، وذلك على هامش أعمال القمة العالمية للعمل المناخي، التي تعقد ضمن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (COP28) الذي تستضيفه «مدينة إكسبو دبي».

وبحث سموّه والضيوف العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ودولهم الصديقة، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وأشاد القادة بإعلان صاحب السموّ رئيس الدولة، إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، مؤكدين أهمية المبادرة في تعزيز العمل المناخي لخدمة البشرية.

وتطرّقت اللقاءات إلى مؤتمر الأطراف «COP28» وأهمية التعاون والعمل الجماعي بين مختلف الأطراف المشاركة، للخروج بنتائج نوعية تعطي دفعة قوية لمسار العمل المناخي، بما يصب في مصلحة الجميع في العالم.

• رؤساء الوفود، أعربوا خلال اللقاءات، عن تقديرهم للمبادرة التي أعلن عنها صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بشأن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم.