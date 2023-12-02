6 درجات انخفاضاً في «الحرارة» خلال ديسمبر

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن شهر ديسمبر الجاري يعتبر آخر شهور فصل الخريف، حيث يبدأ فصل الشتاء فلكياً في الثلث الأخير منه، وتحديداً في الـ23 من ديسمبر الجاري، لافتاً إلى أنه مناخياً يعد ديسمبر أحد أشهر الشتاء، حيث تنخفض معدلات الحرارة العظمى والصغرى بمقدار 3- 6 درجات عن شهر نوفمبر.

ووفقاً للمركز تتأثر الدولة خلال ديسمبر بامتداد المرتفع السيبيري الممتد من الشمال مصاحباً معه رياح شمالية شرقية تعمل على انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال الليل، خصوصاً على المناطق الداخلية والجبلية، كما تتأثر أيضاً الدولة خلال هذا الشهر بمرور منخفضات جوية قادمة من الغرب، تؤدي إلى تكاثر السحب وتكون الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار التي قد تكون مصحوبة بالرعد أحياناً.

وأشار المركز إلى زيادة الرطوبة النسبية خصوصاً في الصباح الباكر نتيجة لمرور كتل الهواء المعتدلة فوق مياه الخليج نحو الدولة، ما يهيئ الفرصة لتكوّن الضباب الخفيف والكثيف، لافتاً إلى أن متوسط درجة الحرارة خلال هذا الشهر يتراوح ما بين 17.7 و 21.8 درجة مئوية، إذ يكون متوسط درجة الحرارة العظمى بين 22 و27 درجة مئوية، و«الصغرى» بين 13 و17 درجة مئوية، فيما بلغت أعلى درجة حرارة على الدولة خلال هذا الشهر 37 درجة مئوية في سويحان سنة 2016، بينما كانت أقل درجة حرارة على جبل جيس سنة 2004 وبلغت -0.7 درجة مئوية.

وتوقّع المركز أن يصل متوسط سرعة الرياح إلى 11 كم/ساعة خلال ديسمبر الجاري.