شباب «كوب 28».. في صدارة المشهد

بدأ مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ «كوب 28» مع أعماله، التي انطلقت أمس في مدينة إكسبو دبي، رحلة جديدة للعمل المناخي العالمي، من أجل حماية كوكب الأرض وموارده الطبيعية وصون مستقبل البشرية.

وفي إطار هذا الحراك العالمي، الذي انطلق من الإمارات لتحقيق نقلة نوعية في مسار مواجهة التغيّر المناخي، يقف الشباب في صدارة المشهد حاملين على عاتقهم مسؤولية المشاركة بدور فاعل ومؤثر في هذا الحدث الدولي البارز، وطرح أفكارهم الخلاقة الداعمة لكل جهد عالمي مبذول لحماية كوكب الأرض.

وعقدت دولة الإمارات العزم على أن يكون «كوب 28» النسخة الأكثر إشراكاً للشباب في تاريخ انعقاد مؤتمرات الأطراف العالمية، فأطلقت العديد من المبادرات والبرامج الثرية الموجهة للشباب.

وفي مارس الماضي، قاد الشباب أولى فعاليات الطريق إلى «كوب 28»، التي عقدت في «مدينة إكسبو دبي»، وركزت على أربعة محاور استراتيجية، هي: (المشاركة، العمل، التعبير، والتعليم)، كما شهدت إطلاق مبادرات لدعم مشاركة الشباب في جهود الأمم المتحدة الخاصة بالمناخ.

وتمخض عن الفعالية إطلاق برنامج «مندوبي الشباب الدولي للمناخ»، بهدف تمكين الشباب للمشاركة بفاعلية في عمليات المؤتمر ومفاوضات المناخ ومبادرات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ذات الصلة.

ووصولاً إلى مؤتمر الأمم المتحدة للشباب «COY18»، الذي عقد الأحد الماضي، بحضور أكثر من 1000 شاب وشابة اجتمعوا من مختلف دول العالم، جرى إطلاق العديد من المبادرات الداعمة لإشراك الشباب في العمل المناخي العالمي. وأكد عدد من الشباب بمناسبة انطلاق مؤتمر «كوب 28»، أن وجود الشباب في كل بقعة من «مدينة إكسبو دبي»، خلال المؤتمر، يجسد رؤية دولة الإمارات للعالم بأهمية تمكين الشباب.

وقال عيسى الفلاسي، وشهد خلف، ومريم البلوشي (الإمارات)، إن «الإمارات تؤمن بأهمية دور الشباب في كل الخطط والبرامج التنموية، ويشكل قطاع البيئة والاستدامة أحد أبرز القطاعات التي ترتبط بشكل مباشر بمساعي تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة».

من جانبها، أكدت مودة حيدر (السودان)، أن «كوب 28» أحد النماذج العالمية الملهمة في تمكين الشباب.

فيما قالت رانيا حبش (الأردن) إن «الإمارات تطرح مبادرات رائدة لتمكين الشباب، وقد حصلت خلال انتسابها لبرنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة، على رؤية متكاملة للجهود العالمية المبذولة في مجال المناخ والتغيّر المناخي».

مودة حيدر:

• (كوب 28) أحد النماذج العالمية الملهمة في تمكين الشباب.

رانيا حبش:

• دولة الإمارات تطرح مبادرات رائدة لتمكين الشباب.