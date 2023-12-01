حمدان بن محمد: بطولات شهدائنا ستُلهم أبناء الإمارات وأجيالنا المقبلة

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن بطولات شهداء الوطن ستبقى مصدر إلهام لجميع أبناء الإمارات وأجيالنا المقبلة.

وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»: «في يوم الشهيد، نستذكر بكل فخر تضحيات كوكبة من أبناء الإمارات الذين سطّروا أروع معاني التضحية من أجل الوطن. ستبقى بطولاتهم وما جسدوه من قيم الوفاء، مصدر إلهام لجميع أبناء الإمارات وأجيالنا المقبلة».