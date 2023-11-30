حاكم أم القيوين يأمر بالافراج عن عدد من نزلاء المنشآت الاصلاحية والعقابية بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52

أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بالإفراج عن عدد من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية بأم القيوين ، ممن صدرت بحقهم أحكام بالحبس والغرامة ويقضون عقوبات متفاوتة ، وأثبتوا حسن السيرة والسلوك خلال فترة قضائهم العقوبة، وذلك بمناسبة عيد الاتحاد ال 52.

وأعرب صاحب السمو حاكم أم القيوين عن تمنياته للمفرج عنهم بالعودة الصالحة إلى المجتمع والحياة العامة.

ويأتي الأفراج عن النزلاء في اطار حرص سموه على إعطاء النزلاء المفرج عنهم فرصة بَدْء حياة جديدة وإدخال السرور إلى نفوسهم وأسرهم وعائلاتهم بصفة عامة.