إنفوغرافيك.. مؤتمر «كوب 28»

ينطلق مؤتمر «كوب 28» اليوم 30 نوفمبر ويستمر حتى 12 ديسمبر في دبي بدولة الإمارات، النسخة الـ28 من المؤتمر الدولي حول المناخ الذي ينظم كل عام برعاية الأمم المتحدة.



يعد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ هذا العام، الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف، فرصة محورية لتصحيح المسار، وتسريع العمل لمعالجة أزمة المناخ. تمثل هذه الدورة المكان الذي سيقيم فيه العالم التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق باريس، معاهدة المناخ التاريخية المبرمة في عام 2015، ورسم مسار العمل للحد من الانبعاثات وحماية الأرواح وسبل العيش بشكل كبير، بعد ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى مستويات قياسية، وتزايد الظواهر الجوية المتطرفة التي تؤثر في الناس في جميع أنحاء العالم.

للإطلاع على أهداف وجدول أعمال الدورة الـ28 لمؤتمر «كوب 28»، يرجى الضغط على هذا الرابط.