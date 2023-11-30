حاكم الفجيرة: تضحيات شهدائنا تعكس الانتماء الكبير للوطن

أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أن يوم الشهيد «نستذكر فيه سيرة كل من غادرنا، وظل في قلوبنا وخيالنا حاضراً بكل بهائه وقوته»، وأنه «يوم للاعتزاز والفخر بتضحيات الأبطال الشهداء».

وأضاف سموه في كلمة بمناسبة ذكرى يوم الشهيد، أن هذه المناسبة فرصة للتأمل والتذكر والوقوف بفخر واحترام أمام تضحياتهم، فهذا اليوم يعكس روح الوطنية والوفاء للجنود البواسل الذين فقدوا حياتهم من أجل حماية وحفظ الأمن والسلام في الإمارات.

كما قال سموه إن «التضحيات العظيمة تعكس روح التفاني والانتماء العميق لهذا الوطن الغالي».

وأكد سموه أن «تضحية شهداء الإمارات البواسل عكست روح الولاء والانتماء لوطنهم، وأثرت بشكل كبير في شعب دولة الإمارات والأجيال الحالية والشباب، إنهم مصدر إلهام للجميع، فقد قدموا أرواحهم فداءً للوطن، وأظهروا قوة العزيمة والتضحية، تلك القصص البطولية تعزز قيم الوحدة والتلاحم في المجتمع».

وأضاف سموه، أن «دولة الإمارات بقيادة أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخواني حكام الإمارات، ستظل ملتزمة بقيم الشهادة والتضحية والوفاء لأبطالنا الشهداء».

وقال سموه: «أتوجه بكلمات الشكر والامتنان لأبنائنا وأخوتنا من عائلات الشهداء، لهم منا أعظم تحية، فهم في قلوبنا، وأمانة في أعناقنا، ومن صبرهم وقوة بأسهم نستمد العزيمة للعمل بجد في خدمة بلادنا الحبيبة».