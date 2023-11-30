«مطارات دبي» تُعيد استخدام 60% من مخلفات الطعام

أعلنت مؤسسة مطارات دبي، الجهة المشغّلة لكل من مطاري دبي الدولي و«دبي ورلد سنترال»، أمس، عن نجاحها في خفض كمية المخلفات ومعالجة وإعادة استخدام ما نسبته 60% منها، وذلك في إطار التزامها بتطبيق ممارسات الاستدامة والحدّ من البصمة الكربونية لعملياتها التشغيلية.

وفي إطار هذه المبادرة، تم وضع خطة مبتكرة ليتم تحويل أكثر من 2000 طن من مخلفات الطعام إلى سماد عضوي، حيث يتم جمع هذه المخلفات من جميع منافذ الأطعمة والمشروبات والصالات والفنادق ضمن مباني المسافرين في مطار دبي الدولي.

وأطلقت هذه المبادرة بالتعاون مع مجموعة «بيئة»، الشركة المتخصصة في إدارة النفايات بالشارقة، حيث تم تنفيذها على ثلاث مراحل، وشملت توزيع صناديق مخلفات الطعام، وتقديم تدريب شامل للمعنيين. ونجحت المبادرة في معالجة أكثر من 400 طن من مخلفات الطعام سنوياً منذ إطلاقها.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مطارات دبي»، بول غريفيث، إن «إدارة المخلفات تلعب دوراً كبيراً في التخفيف من الآثار البيئية، وتقليل بصمتنا الكربونية»، مشيراً إلى أن «نجاح هذه المبادرة بمعالجة وإعادة استخدام 60% من مخلفات الطعام، جاء نتيجة التعاون الوثيق مع شركائنا في مطار دبي الدولي، والتزامنا الراسخ بالممارسات المستدامة، التي تسهم في دعم مستهدفات الدولة نحو الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050».

وأوضح أن «مبادرة إعادة تدوير المخلفات في (مطارات دبي)، تشمل عملية فصل المواد القابلة لإعادة التدوير، وتحويل المواد العضوية إلى سماد عضوي، والتعاون الوثيق مع الشركاء الرئيسين، مثل: فندق (DXB)، وصالات الضيوف، والشركاء التجاريين الرئيسين في مجال الأطعمة والمشروبات وغيرها، بهدف ضمان إدارة فاعلة للمخلفات وعلى أعلى المستويات.

وأضاف أن «المبادرة تتضمن تجميع زيت الطهي المستخدم في منافذ المأكولات والمشروبات بالمطارات بنسبة 100%، لتحويله إلى وقود حيوي».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «تنظيف»، ذراع جمع النفايات وتنظيف الشوارع التابعة لمجموعة «بيئة»، رافائيل لوبيز: «تهدف مجموعة (بيئة) إلى توفير حلول تسهم في الحدّ من النفايات والانبعاثات، من خلال تطوير البنى التحتية وخدمات جمع النفايات المستدامة، لذا، نتطلع إلى مواصلة التعاون المشترك لتحويل تحدي المخلفات إلى فرص لضمان مستقبل مستدام». ويسهم التعاون مع شركة «الإمارات لتموين الطائرات»، أكبر منتج للأغذية في «مطارات دبي»، في إعادة تدوير الزجاجات وتحويل مخلفات الطعام إلى سماد وتقليل النفايات.

• «مطارات دبي» ملتزمة بتطبيق ممارسات الاستدامة والحدّ من البصمة الكربونية لعملياتها التشغيلية.

توفير 38% من التكاليف التشغيلية الشهرية

تعمل مؤسسة مطارات دبي على إدارة النفايات التي تستخرج من عمليات الشركاء العاملة في مطار دبي، بما فيها نفايات مقصورة الطائرات بنسبة 37%، والنفايات الصلبة التي تجمع من جميع أنحاء الردهات ومباني المطار بنسبة 55%، ما يشكل 92% من إجمالي النفايات المستخرجة يومياً. وأسهمت خطة تدوير النفايات بعمليات المطار في توفير 38% من التكاليف التشغيلية الشهرية، من خلال القيمة المستردّة من المواد المُعاد تدويرها.

