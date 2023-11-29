منصور بن محمد يشهد حفل تخريج جامعة ولنغونغ في دبي

شهد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، أمس، حفل تخريج جامعة ولنغونغ، وقام سموّه بتكريم جانب من خريجي دفعة عام 2023 للجامعة من طلبة وطالبات البكالوريوس والدراسات العليا في كليات الأعمال وعلوم الحاسوب، والهندسة، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والصحة، حيث بلغ إجمالي عدد الخريجين لهذه الدفعة 500 طالب وطالبة، متمنياً لهم سموّه كل التوفيق في حياتهم العملية.

وخلال الحفل، الذي حضرته القنصل العام الأسترالي في دبي والإمارات الشمالية، برايني هيليس، أكد رئيس جامعة ولنغونغ دبي، البروفيسور محمد سالم، اعتزاز الجامعة بطلابها وما أبدوه من مستويات متقدمة من التميز، ومعرباً للخريجين عن خالص أمنياته بالتوفيق في حياتهم العملية.

كما أكد اعتزازه البالغ بالتطوّر الكبير الذي شهدته الجامعة على مدار العقود الثلاثة الماضية، محققة تقدماً لافتاً ونمواً سريعاً انعكس في عدد الطلاب الملتحقين بالجامعة، حيث كانت البداية بثمانية طلاب قبل 30 عاماً إلى أن وصل عدد الطلاب المنتسبين للجامعة إلى أكثر من 14 ألفاً و500 طالب وطالبة من 135 جنسية مختلفة، ما يعكس مدى التقدم الذي حققته الجامعة والثقة المتنامية في قدراتها كمؤسسة أكاديمية مرموقة.

كما ألقت الرئيسة السابقة لمجلس الطلبة في جامعة ولنغونغ دبي، مريم زايا، كلمة الخريجين، وأكدت فيها أهمية هذه اللحظة التي تمثل نهاية المرحلة الجامعية في حياة الخريجين والخريجات إيذاناً بدخولهم إلى معترك الحياة العملية، وما تحمله هذه اللحظة من مشاعر الحماس لبدء مرحلة جديدة ملؤها الأمل والطموح.