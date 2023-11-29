«مسجد ومركز الفاروق» ينظم فعالية «حب الوطن من الإيمان»

نظم مسجد ومركز الفاروق عمر بن الخطاب في دبي، فعالية بعنوان «حب الوطن من الإيمان»، برعاية خلف بن أحمد الحبتور، مؤسس المسجد، وحضور عدد من طلاب المدارس والجامعات في الدولة، وذلك في القاعة الكبرى للمسجد، بمناسبة عيد الاتحاد الـ52 لدولة الإمارات.

شارك في الفعالية مؤلف النشيد الوطني لدولة الإمارات، الدكتور الشاعر عارف الشيخ الهاشمي، وإمام وخطيب مسجد ومركز الفاروق عمر بن الخطاب، الدكتور فارس المصطفى، وتهدف الفعالية إلى غرس قيم الوطنية والانتماء في أبناء الوطن.

وهنأ مدير عام مسجد ومركز الفاروق عمر بن الخطاب، عبدالسلام المرزوقي، القيادة الحكيمة وشعب دولة الإمارات بعيد الاتحاد.

من جانبه، رفع الدكتور عارف الشيخ الهاشمي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة بمناسبة عيد الاتحاد، وقال: «إن حب الوطن قيمة إسلامية وإيمانية عظيمة، فقد اجتمع فيه باعث الفطرة والدين والعقل، فالإنسان يجد في نفسه ضرورة حب وطنه الذي نشأ فيه، والذي منحه الأمن والاستقرار واستمد منه أنواعاً من النعم».

وأشار إلى أن مقولة «حب الوطن من الإيمان» هي كلمة مأثورة حكيمة، وكلمة حق وصدق يراد بها الإخلاص، والتجرد، والانتماء، والتضحية.

وأوضح الدكتور فارس المصطفى أن «الحب يقتضي الانتماء والتعلق بالأوطان والمحافظة عليها وصيانتها وبذل النفيس الغالي من أجلها وفي سبيل رفعتها وبقائها ورفع رايتها عالية خفاقة فالانتماء، كلمة معناها عظيم. والانتماء منها الانتماء للدين والانتماء للوطن، وللأسرة، والأهل، وللأرض. فموطن الإنسان منا أحب إليه من نفسه وولده وأغلى عنده من ماله وكل ما يملك، لذلك عد رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، الذي يموت في سبيل الدفاع عن أرضه من الشهداء وقرنه مع الدفاع عن النفس، والمال، والعرض، والأهل».