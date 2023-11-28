الحسيني: 15 مليار درهم الاحتياطي العام المستهدف من الميزانية مستقبلاً‎

أفاد وزير الدولة للشون المالية، محمد بن هادي الحسيني ، بأن إجمالي الاحتياطي العام للدولة وصل مع ميزانية الاتحاد للسنة المالية 2024 إلى 7،8 مليار درهم، مؤكداً أن الدولة تستهدف رفع الاحتياطي العام الى 15 مليار درهم .

وقال الوزير، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي المنعقدة صباح اليوم، ردا على مطالبات اعضاء المجلس الوطني الاتحادي باستخدام الاحتياطي العام في الانفاق على مختلف القطاعات: "إن الفائض في الميزانية يذهب إلى الاحتياطي العام لاستخدامه في المشاريع المستقبلية للدولة"، مشيراً إلى ان الفائض العام المتوقع في ميزانية 2024 يصل إلى مليار درهم، بما يساهم في تقوية وتعزيز الاحتياطي العام.