الحسيني: لجنة حكومية انتهت من دراسة "قانون التأمين الصحي الاتحادي"

أعلن وزير الدولة للشون المالية، محمد بن هادي الحسيني، عن انتهاء اللجنة الوزارية بالتنسيق مع الجهات المعنية، من دراسة مشروع قانون التأمين الصحي الاتحادي، ورفع نتائجها إلى مجلس الوزراء.

وقال الوزير ، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي التي عقدت صباح اليوم لمناقشة مشروع قانون ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2024: "إن وزارة المالية سبق ورفع مذكرة بهذا الشان إلى مجلس الوزراء، وتمت مناقشة الموضوع مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وفي ضوء ذلك تم تشكيل لجنة وزارية لدراسة الموضوع ،ورفعت نتائج الدراسة الى مجلس الوزراء".