ماجد السويدي: التكنولوجيا المتقدمة تدعم الجهود العالمية في حماية المناخ

شارك المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28، السفير ماجد السويدي، اليوم، في جلسة رئيسية خلال "منتدى دبي للمستقبل 2023" بعنوان "متحدون من أجل COP28: الاستفادة من التكنولوجيا وتحديد مستقبل تكنولوجيا المناخ"، أكد خلالها أهمية العمل على توظيف التكنولوجيا في دعم العمل المناخي، من خلال توظيف الحلول التكنولوجية في كافة القطاعات حماية للبيئة، مع التأكيد على أهمية التكامل في الجهود العالمية.

وقال السفير ماجد السويدي في افتتاح الجلسة : "تمثل التكنولوجيا والابتكار محوراً أساسياً ضمن جدول أعمال COP28. وهذا يعود إلى أهمية تكنولوجيا المناخ ودورها المحوري في تعزيز قدرتنا على التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف مع الآثار الناجمة عنه، حيث لا بد أن تكون هذه التكنولوجيا سهلة الوصول ومتاحة بأسعار مناسبة".

وأضاف السويدي : "في سبيل تحقيق أهدافنا المتعلقة بالمناخ ودفع مسيرة التحول الأخضر، يتوجب علينا اليوم الاستثمار في ابتكارات تكنولوجيا المناخ وتوسيع نطاقها بسرعة كبيرة. وهناك الكثير مما يمكننا تحقيقه معاً على صعيد تعزيز التقارب والتكامل في السياسات بين المناخ والتكنولوجيا ، ومن خلال المساحات المخصصة والبرامج المصممة والمطورة بعناية، سيستعرض مؤتمر COP28 أبرز المساهمات المتنوعة لرواد الأعمال وشركات التكنولوجيا، لا سيما تلك القادمة من الجنوب العالمي".