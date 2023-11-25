منصور بن زايد يطلع على الاستعدادات النهائية لاستضافة «COP28»

اطلع سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، خلال جولة تفقدية في مدينة إكسبو دبي، على الاستعدادات النهائية لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، والتحضيرات الإدارية واللوجستية والتشغيلية لفعالياته التي تنطلق 30 نوفمبر الجاري.

وتفقد سموّه خلال الجولة، يرافقه وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف (COP28)، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وعدد من أعضاء اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير لـ«COP28».. مقر انعقاد القمة العالمية للعمل المناخي، ومواقع أجنحة الدول والمنظمات والقاعات التي ستستضيف اجتماعات الأطراف كافة، لمناقشة النصوص التفاوضية. واستمع سموه من فريق عمل مؤتمر الأطراف (COP28) إلى شرح لأبرز الفعاليات التي سيشهدها المؤتمر المتوقع أن يشارك فيه أكثر من 160 رئيس دولة وحكومة، و85 ألف مشارك، وأكثر من 5000 من ممثلي وسائل الإعلام الحاصلين على الاعتماد الإعلامي الرسمي من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

ويكتسب مؤتمر الأطراف (COP28) أهمية خاصة، حيث يشهد الاستجابة لأول حصيلة عالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس.

تطبيق رسمي لتعزيز تجربة زوار «COP28»

أعلنت رئاسة مؤتمر الأطراف (COP28) إطلاقها تطبيقاً للهواتف المتحركة، يهدف إلى تسهيل تجربة المشاركين والزوّار خلال فترة المؤتمر الذي يُقام في مدينة إكسبو دبي، في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبل. ويمكن لزوّار المؤتمر تنزيل التطبيق الرسمي المتوافق مع أجهزة أبل وأندرويد وهواوي، واستكشاف مميزاته باستعمال البريد الإلكتروني المستخدم لدى تسجيلهم لحضور «COP28».

ويتيح التطبيق تجربة سلسة للمستخدمين، ويساعد زوّار المنطقتين الزرقاء والخضراء على تنظيم جداولهم بسهولة، والتعرّف إلى مواعيد وأماكن الاجتماعات والفعاليات المهمة في المؤتمر، والبقاء على اطلاع دائم بالتغييرات التي تطرأ على برامج الفعاليات.

ويتضمن التطبيق خرائط تفاعلية عبر نظام التموضع الجغرافي (جي بي إس) تساعد الزوار على التنقل في مدينة إكسبو دبي، وتتيح الفرصة أمامهم لاستكشاف البرنامج الكامل لفعاليات المؤتمر بكل جوانبه من الجلسات المتعلقة بالعمل المناخي والتجارب التفاعلية والمعارض الفنية والترفيهية. وسيحد استخدام التطبيق، بما يتضمنه من خرائط، ومعلومات إرشادية، وإجابات عن الأسئلة الشائعة، وبرنامج الفعاليات، من الاعتماد على أدوات غير مستدامة وأكثر استهلاكاً للطاقة، مثل طباعة المواد الخاصة بـ«COP28» على الورق.

160رئيس دولة وحكومة، و85 ألف شخص، و5000 إعلامي، يشاركون في «COP28».