«حصنتك» يتيح إيقاف «كاشف الدخان» مؤقتاً أثناء «البخور»

استحدث نظام «حصنتك» للإنذار الذكي من حرائق المنازل، خاصية جديدة، هي الإيقاف المؤقت للنظام أثناء استخدام البخور، حيث يقوم النظام بعد تفعيل الخاصية بتعطيل كواشف الدخان في أنحاء المنزل، خلال فترة استخدام البخور، فيما يكون صاحب المنزل مسؤولاً خلال هذه الفترة عن الإبلاغ عن حدوث حريق، حتى انتهاء مدة تشغيل خاصية البخور. وتتيح خاصية البخور تعطيل جميع المناطق لإيقاف كواشف الدخان في أنحاء المنزل أو تعطيل مناطق محددة لتحديد مناطق مختارة من القائمة، كما يمكن الاختيار بين المناطق المعينة، وتحديد غرفة نوم محددة، كما يمكن تحديد فترة التوقف المؤقت في وضعية البخور ابتداء من خمس دقائق إلى 15 دقيقة حداً أقصى.

وبحسب البوابة الإلكترونية لخدمة «حصنتك»، فإن خاصية البخور تعمل من الساعة الخامسة صباحاً إلى 12 ليلاً، وذلك لتجنب مخاطر الحريق أثناء نوم العائلة، كما أن «إيقاف تفعيل جميع المناطق» سيؤدي إلى تعطيل جميع أجهزة الكشف في أنحاء المنزل، بينما سيؤدي «إيقاف تفعيل منطقة محددة» إلى تعطيل أجهزة الاستشعار في تلك المنطقة أو الطوابق المختارة فقط.

وأوضحت البوابة أنه «عند تفعيل وضعية البخور، سيتم إعلام مركز استقبال الإشارة بأن المنزل الآن مجهز لاستخدام البخور، وبالتالي فإن الدخان المكتشف لن يطلق إنذاراً للدفاع المدني، وسيتحمل صاحب المنزل المسؤولية الكاملة للإبلاغ عن أي حريق يقع أثناء تفعيل الخاصية». ويعتبر نظام «حصنتك» الحل الأمثل للحماية من الحريق، حيث يعمل على متابعة المنازل في الدولة على مدار الساعة، وطوال أيام الأسبوع، والاستجابة لأي حادث يتعلق بالحريق.

ويُعدّ «حصنتك» أكبر نظام آلي متكامل في المنطقة لمتابعة حالات الطوارئ التي تتعلق بالحريق والسلامة العامة، ويتم من خلاله تركيب أحدث أنواع معدات أجهزة المتابعة، وربطها بأنظمة الحريق والسلامة العامة في المنازل، لضمان نقل أي إنذار لحالة طوارئ إلى مركز تلقي الإنذار المركزي في غضون ثوانٍ معدودة، حيث يقوم فريق من المحترفين بالتحقق من صحة الإنذار، وإبلاغ غرفة العمليات بصورة تلقائية.

ويحتوي نظام السلامة من الحريق على أنواع مختلفة من أجهزة الاستشعار، والتي يمكنها اكتشاف الدخان والحرارة، حيث يتم توصيل جميع المستشعرات بلوحة الإنذار الرئيسة، التي تنقل الإنذارات مباشرة في الوقت الفعلي إلى مركز الاستشعار والتحكم للتحقق منها، وبعد ذلك يتم إرسال الإنذار في حال كان صحيحاً إلى الجهات المعنية في الدفاع الأمني على الفور في غضون 120 ثانية حداً أقصى بعد استلامه، ما يوفر للجهات المعنية معلومات دقيقة وذكية، الأمر الذي يجعل الوصول إلى مكان الحريق أسرع وأدق، ما يجعل المدن أكثر أماناً وسلامةً.

10 آلاف درهم

نبّهت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، في تغريدة عبر حسابها على موقع «إكس»، إلى أن غرامة مخالفة تعطل نظام الإنذار من الحريق بالمبنى أو تعطل أي من مكونات النظام، تبلغ 10 آلاف درهم، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة.

أجهزة الاستشعار

تنتشر أجهزة لاستشعار الحرارة والدخان في غرف المنزل وفقاً لإرشادات وزارة الداخلية، وترتبط هذه الأجهزة بلوحة الإنذار، وتكشف أي دخان أو حرارة في المنزل، وتعمل على تنشيط المنبه في المنزل، وإرسال الإنذار إلى مركز الاستشعار والتحكم للتحقق منها.

ويتلقى مركز الاستشعار والتحكم في اللحظة نفسها أي إنذار حريق قد نشب في المنزل، وسيتم تطبيق الإجراءات المتبعة للتحقق من الإنذار في مدة أقصاها 120 ثانية، وفي حال كان الإنذار صحيحاً سيتم إرساله تلقائياً إلى الجهات المعنية، وسيتلقى مركز الاستشعار والتحكم أي إشارة تنبيه لصيانة النظام بشكل استباقي.