تاكسي دبي تستهدف عمليات استحواذ واندماج خلال 5 سنوات

تستهدف شركة تاكسي دبي التي تستعد الإدراج بأسواق المال المحلية قريبُا، القيام بعمليات استحواذ واندماج خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي، منصور الفلاسي، في تصريحات إعلامية، مساعي شركته للتوسع في إمارات أخرى بجانب عجمان ورأس الخيمة وأبوظبي.

وكشف الفلاسي عن استهداف الشركة لإنشاء محطات وقود وشحن كهربائي لخدمة عملياتها وذلك بالتنسيق مع الجهات المشرعة في دبي.

ولفت إلى أن 95% من إيرادات الشركة نقدية، مما يعزز من توافر السيولة ورأس المال العامل، مؤكدًا أن الملاءة والمشاريع المدروسة ماليا وتشغيليا تساعد في أي عملية اقتراض مستقبلية.

وأشار إلى أن سياسات الشركة تستهدف التحوط من المتغيرات العالمية والتركيز على العمليات الداخلية والنمو والتوسع

وتوقع أن يكون كامل أسطول المركبات في الشركة بنظام Hybrid بنهاية 2024، وذلك مقابل 80% حاليا، بما يسهم في تقليل صرف الوقود وزيادة معدل الكفاءة التشغيلية.

وأشار إلى أن الوقود يعتبر ثاني أو ثالث مركز تكلفة بالنسبة للشركة، مؤكدا أن العمل جار على سياسات لتقليل الهدر واستخدام أنواع معينة والاستثمار في الطاقة الكهربائية.

وقال أن أسعار الوقود يتم مراجعتها كل شهرين، والقرار متروك لهيئة الطرق والمواصلات لزيادة التعريفة أو تثبيتها أو تخفيضها.

ولفت إلى أنه من المقرر إطلاق مناقشات مع تطبيق هلا للتجديد، أو شراكات مع تطبيقات أخرى دولية، كما ومن المقرر الاستثمار في التطبيق الخاص بالشركة، موضحا أن العمل مع تطبيق هلا مستمر حتى نهاية 2024 وبعدها تنتهي الحصرية.

يشار إلى أن سوق دبي المالي شهد اليوم بدء فترة الاكتتاب الأولى لشركة تاكسي دبي والذي سيستمر حتى 28 نوفمبر 2023 للمستثمرين الأفراد وحتى 29 نوفمبر 2023 للمستثمرين المؤهلين.

وأعلنت الشركة صباح اليوم، عن النطاق السعري لأسهم الاكتتاب العام وبدء فترة الاكتتاب للطرح العام الأولي في سوق دبي المالي.

وتم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 1.80 درهم و1.85 درهم للسهم الواحد، ما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستتراوح بين 4.5 مليار درهم و4.6 مليار درهم (ما يعادل 1.2 مليار دولار أمريكي تقريباً). وأكدت تقارير صحفية عن تغطية الاكتتاب خلال ساعة من انطلاقه.

وطرحت الشركة 624.75 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل ما نسبته 24.99% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال شركة تاكسي دبي، ويتراوح حجم الطرح بين 1125 مليون درهم و1156 مليون درهم (ما يعادل 306 مليون دولار و 315 مليون دولار). وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر، ومن المتوقع الإعلان عنه في 30 نوفمبر 2023.