بلدية الفجيرة تغلق 6 منشآت مخالفة للاشتراطات الصحية خلال شهرين

أفاد مدير عام بلدية الفجيرة، المهندس محمد سيف الأفخم بإغلاق ستة منشآت مخالفة للاشتراطات الصحية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر بعد أن تم تفتيش1917 منشأة غذائية وصحية ،أسفر عنها مخالفة 140 منشأة، فيما التزمت 1715 منشأة بالاشتراطات والقوانين الصادرة من البلدية.



وأضاف أن البلدية قد كثفت حملاتها التفتيشية على المنشآت الغذائية والصحية للتأكد من التزامها بالقوانين والتشريعات الساعية للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع، مما يعزز منظومة السلامة الغذائية كما تسعى لتبني السياسات التي تضع صحة المواطن والمقيم والزائر في المقام الأول، مبيناً أن البلدية تعمل جاهدة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المنشودة والمتمثلة في تعزيز سلامة الغذاء، والرقابة الصحية.



وذكر أن إدارته تحرص على تقديم الخدمات الإلكترونية الصحية وتطبيق الاشتراطات الصحية للعاملين في المنشآت الغذائية والصحية من خلال الفحص الطبي وإصدار البطاقة الصحية الإلكترونية حيث تم إصدار عدد 990 بطاقة صحية خلال شهري سبتمبر و أكتوبر من هذا العام.



ونوه أن الحملات التفتيشية و الرقابية تتم بالاستناد على الكفاءات البشرية و الكوادر المؤهلة وفق أفضل الممارسات في مجال السلامة الغذائية لضمان فاعلية حملات التفتيش والرقابة الغذائية، و البلدية على استعداد تام لتلقي البلاغات من خلال مركز الاتصال 80036 على مدار 24 ساعة .