بدء تركيب ألواح شمسية في مرآب مترو وترام دبي

بدأت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، تركيب الألواح الشمسية في محطة إيواء المترو في جبل علي، ومحطة إيواء المترو في القصيص، ومحطة إيواء الترام في الصفوح، وتوقعت الهيئة إنجاز المشروع في الربع الأول من العام المقبل، بإجمالي إنتاج للطاقة الشمسية 9.959 ميغاواط.

وتسعى الهيئة من خلال المشروع إلى ترجمة رؤية حكومة دبي، ضمن مبادرة «شمس دبي» واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة والطاقة المتكاملة، وتنفيذاً لاستراتيجيتها نحو تحقيق صافي انبعاثات «صفرية» بحلول 2050 في المحاور الثلاثة (النقل الجماعي الأخضر، المباني والمرافق، إدارة النفايات). وتعدّ أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية جزءاً من منظومة الطاقة المتجددة المستدامة، وهي تخدم جهود الهيئة في تحسين كفاءة البنية التحتية في مرافقها ومنشآتها، بالإضافة إلى دور الألواح الشمسية في توفير التكاليف والحفاظ على الموارد، والتقليل من الانبعاثات الكربونية، وتعزيز استدامة البيئة.

ويتضمن تركيب الألواح الشمسية مرحلتين، وتتمثل المرحلة الأولى في التركيب الميكانيكي، وتتضمن تركيب الهيكل والألواح الكهروضوئية، فيما تشمل المرحلة الثانية التركيبات الكهربائية والكابلات وتأسيس توصيلات الطاقة الشمسية. ومن المتوقع أن تحقق الهيئة إجمالي وفر من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون يبلغ 3.962 أطنان سنوياً. وبلغ إجمالي إنتاج الطاقة الشمسية في محطة إيواء المترو في جبل علي نحو 3.165 ميغاواط، ومحطة إيواء المترو في القصيص نحو 3.804 ميغاواط، ومحطة إيواء الترام في الصفوح نحو 2.990 ميغاواط، ويبلغ العمر المتوقع للألواح الشمسية من 25 إلى 30 عاماً، حيث تم وضع برنامج صيانة دورية، بهدف متابعة قراءات إنتاج الطاقة ومراقبة الكفاءة التشغيلية لهذه المرافق.

الجدير بالذكر أن مشروع تركيب الألواح الشمسية على مباني ومنشآت الهيئة حصل على جائزة MEP Middle East Awards، وهي جائزة مرموقة على مستوى الشرق الأوسط، وتسلط الضوء على إنجازات أفضل الأشخاص والمشاريع والشركات في مجال الهندسة الكهربائية والميكانيكية.