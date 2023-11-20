«بلدية دبي» تنجز 9700 طلب للتخلص من مخلفات حجمية

أنجزت بلدية دبي 9696 طلباً للتخلص من النفايات الحجمية منذ بداية العام الجاري، بنسبة زيادة بلغت 19.7%، مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح مدير إدارة عمليات النفايات بالإنابة، المهندس سعيد عبدالرحيم صفر، لـ«الإمارات اليوم» أن عدد الطلبات التي تم إنجازها منذ بداية العام الجاري بلغ 9696 طلباً حتى نهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بـ7782 طلباً خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 19.7%، مشيراً إلى أن هذه الزيادة جاءت بسبب جهود التسويق المؤسسي لهذه الخدمة المجتمعية في العديد من القنوات الإعلامية، بالإضافة إلى كفاءة فرق البلدية الميدانية بإنجاز الطلبات المقدمة من الجمهور.

وأضاف: «من أهم الفوائد التي تنتج عن هذه الخدمة، القضاء على الممارسات السلبية التي تضر البيئة والصحة العامة، والمتمثلة في تراكم المخلفات الحجمية مثل الأثاث المنزلي المستعمل والأجهزة الكهربائية والإلكترونيات، وتعزيز ثقافة فصل النفايات من المصدر، وزيادة وعي الجمهور بأهمية التخلص السليم من المخلفات، مع العلم أن هذه الخدمة لا تشمل المخلفات التي تنتج عن عمليات (الصيانة في المنازل، المخلفات الزراعية، مغاسل الحمامات والمراحيض)».

وفيما يتعلق بأنواع المخلفات الحجمية المسموح نقلها، فإن الخدمة مخصصة للأثاث والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، أما المخلفات غير المشمولة بالخدمة فتضم المخلفات الناتجة عن عمليات الصيانة المنزلية، بالإضافة إلى مستلزمات دورات المياه مثل المراحيض وأحواض الاستحمام.

وقال: «استحدثت بلدية دبي هذه الخدمة النوعية تماشياً مع توجيهات الحكومة، الرامية إلى تعزيز المكانة المتميزة التي تحتلها إمارة دبي في المجال الخدمي والبيئي، وسعادة المجتمع، تتيح البلدية للأفراد التقديم على طلب «خدمة التخلص من المخلفات الحجمية» من خلال تطبيق البلدية ومركز الاتصال، وهي إحدى الخدمات المجانية التي تقدمها بلدية دبي للجمهور، لتسهم بشكل كبير في الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة، إذ تعد هذه الخدمة المجتمعية التي تقدمها بلدية دبي بشكل مجاني واحدة من أهم المبادرات والخدمات التي تقدم للجمهور بكل سهولة وكفاءة، فهي متاحة للأفراد القاطنين إمارة دبي (عدا مناطق التطوير العقاري والمناطق الحرة) من خلال التطبيق الموحد لبلدية دبي».

ويعمل الفريق المختص بهذه الخدمة من يوم الأحد إلى الجمعة، في الفترة الصباحية من الساعة الخامسة صباحاً إلى الساعة 11:00 صباحاً.

وذكر مدير إدارة عمليات النفايات بالإنابة، أنه تتم الاستفادة من المخلفات الحجمية التي تم جمعها من المدينة من خلال شركات متخصصة في إعادة التدوير، التي تقوم بدورها بفرز المخلفات وإعادة استخدام وتدوير معظمها.

ولفت إلى أن نسبة سعادة المتعاملين مع خدمة التخلص من المخلفات الحجمية 100%، وذلك لأن فرق العمل تقوم بإنجاز جميع الطلبات الواردة بكل كفاءة وسرعة، وتسهيلاً على كبار المواطنين وأصحاب الهمم يمكنهم التقديم على الخدمة بكل سهولة من خلال الاتصال على رقم 800900.