حمدان بن محمد: ندعو الله أن يديم على عُمان وشعبها كل الخير والازدهار

هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، سلطنة عمان الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني الـ 53، داعياً الله أن يديم على عمان وشعبها العزيز كل الخير والازدهار.

وقال سموه عبر منصة "إكس": نبارك لسلطنة عمان الشقيقة يومها الوطني الثالث والخمسين … داعين الله أن يحفظ السلطان هيثم بن طارق، وأن يديم على عمان وشعبها العزيز كل الخير والازدهار.