تعيين عائشة بالحرفية وكيلاً لوزارة «الموارد البشرية والتوطين» لشؤون التوطين

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بشأن تعيين عائشة محمد أحمد بالحرفية، «وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين».

وشغلت بالحرفية سابقاً منصب وكيل وزارة مساعد لشؤون العمل، ووكيل وزارة مساعد لشؤون العمالة المساعدة في الوزارة، كما تولت عدداً من المسؤوليات المتعلقة بمكاتب وتراخيص العمل، وأسهمت في تطوير القوانين والتشريعات المنظمة لقطاع العمل والعمالة المساعدة في الدولة، وإطلاق عدد من المشروعات والمبادرات الهادفة إلى رفع كفاءة سوق العمل.