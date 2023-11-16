بسبب التقلبات الجوية.. الدراسية عن بعد غداً في رأس الخيمة

قرر فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي برأس الخيمة تحويل الدراسة غداً الجمعة عن بعد في جميع المدارس، نظراً لظروف وتقلبات الطقس في إمارة رأس الخيمة، وذلك حفاظاً على سلامة الطلاب والهيئة الإدارية والتدريسية.

وأوضح فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي في إمارة رأس الخيمة، أنه رفع حالة التأهب الجاهزية للحالة الجوية التي تسود بعض مناطق الدولة، ووجه الفريق بتفعيل إجراءات استمرارية الأعمال لضمان مواصلة الخدمات والمنتجات الحيوية على مستوى الإمارة، وعدم انقطاعها بما يحقق السلامة العامة والاستجابة الفعالة.