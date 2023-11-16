«الطيران المدني»: 700 مليون درهم لتحديث خدمات الملاحة الجوية

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن تخصيص 700 مليون درهم للاستثمار خلال العقد المقبل في تطوير وتحديث خدمات الملاحة الجوية في مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية.

جاء إعلان الهيئة خلال مؤتمر صحافي عقدته ضمن مشاركتها في فعاليات معرض دبي للطيران 2023.

وقال مدير عام الهيئة، سيف محمد السويدي: «في ظل الارتفاع المطّرد للحركة الجوية ومشروعات التوسعة الحالية للمطارات الوطنية، وجهود الناقلات الوطنية لتوسيع وجهاتها أمام المسافرين والاستثمار في زيادة الأسطول الوطني من الطائرات، فضلاً عن زيادة الحركة الجوية في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، كان لزاماً أن تواكبه زيادة في الطاقة الاستيعابية للمجال الجوي، لضمان تعزيز مكانة الدولة كوجهة إقليمية ودولية للطيران».

وأضاف السويدي: «من هذا المنطلق وضعت الهيئة خططها لإطلاق مرحلة جديدة من تحديث خدمات الملاحة الجوية، من خلال استثمار ما يزيد على 700 مليون درهم خلال العقد المقبل في تبني وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة، وتحسين البنية التحتية والاستثمار في العنصر البشري وتعزيز التوطين، إضافة إلى إنشاء مركز الابتكار في الملاحة الجوية».

وأكد أن هذا البرنامج المهم لتحديث وتطوير خدمات مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية والمجال الجوي للدولة، الذي يمثل العمود الفقري للبنية التحتية للطيران المدني بالدولة، سيشكل قفزة نوعية في مستوى وجودة خدمات الملاحة الجوية التي تقدمها دولة الإمارات، وسيسهم في تعزيز ريادتها إقليمياً وتنافسيتها عالمياً.

وأشار السويدي إلى أن قطاع الطيران يسهم بنحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وبالنظر إلى التطورات الاستراتيجية والاستثمارات والاتجاه المكثف نحو تبني وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة في جميع عمليات وخدمات الطيران، فقد توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» أن يحقق القطاع نمواً بنسبة 170% في عام 2037، ليدعم 1.4 مليون فرصة عمل مقابل 777 ألف فرصة حالياً، ويسهم بـ128 مليار دولار في اقتصاد الدولة.

إلى ذلك، وقعت شركة طيران الإمارات، في معرض دبي للطيران، أمس، مذكرة تفاهم مع المركز الدولي لاستشارات الطيران والتدريب «IACT»، الذراع التجارية والتدريبية التابعة للهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات، وذلك لتوفير حلول تدريبية متخصصة لموظفي الأقسام الهندسية في الناقلة.

ووقّع المذكرة مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، مع الرئيس التنفيذي للعمليات في «طيران الإمارات»، عادل الرضا.

وبموجب الاتفاقية، ينظم الطرفان دورات تدريبية لموظفي الأقسام الهندسية في «طيران الإمارات»، بمركز «IACT» والمرافق الهندسية التابعة للناقلة.