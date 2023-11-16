«طيران الإمارات»: اتفاقيات بـ 5.5 مليارات درهم لصيانة «العملاقة»

أعلنت «طيران الإمارات»، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم وأكبر مشغل لطائرات «A380»، عن مضاعفة استثماراتها للمحافظة على الكفاءة التشغيلية وتحسينها، إضافة إلى تعزيز أداء وموثوقية أسطولها من الطائرات ذات الطابقين خلال العقد المقبل.

ووقعت «طيران الإمارات» اتفاقيات تزيد قيمتها على 1.5 مليار دولار أميركي (5.5 مليارات درهم) على هامش «معرض دبي للطيران»، مع شبكة موسعة من مقدمي الخدمات والشركاء لتقديم خدمات الصيانة والتصليح والعمرة MRO المتميزة للطائرات.

خبرات وشركاء

وستحقق «طيران الإمارات» أقصى استفادة من خبرات وقدرات شركائها، بما فيهم: «هانيويل»، «كولينز إيروسبيس»، «برات آند ويتني»، «سافران»، «لوفتهانزا تكنيك»، «OEM سيرفيسيز»، «جاميكو»، «هايكو»، وغيرهم، لإطالة العمر التشغيلي لأسطولها من طائرات «A380»، مع المحافظة على أعلى درجات الكفاءة التشغيلية، وذلك وفقاً للمعايير الصارمة التي تنتهجها الناقلة.

وسيقدم الشركاء مجموعة من خدمات الصيانة والتصليح والتجديد MRO، وتوفير قطع الغيار، وتصليح المكونات، إضافة إلى الدعم الفني.

وتتماشى العمليات الجارية بالفعل مع التزام «طيران الإمارات» بالجودة وضمان استمتاع المتعاملين بمنتجاتها وخدماتها المتميزة على متن الطائرة لسنوات مقبلة.

وتواصل الناقلة، بالتوازي مع العمل الجاري لصيانة أسطولها من طائرات A380، في تنفيذ أكبر برنامج تحديث معروف في الصناعة بكلفة تزيد على ملياري دولار أميركي (نحو ثمانية مليارات درهم)، ما يرفع مستوى التجربة على متن الطائرة إلى آفاق أعلى.

الطائرة A380

وقال رئيس «طيران الإمارات»، السير تيم كلارك: «شكّلت طائرة إيرباص A380 ولاتزال تشكل جانباً كبيراً من قصة (طيران الإمارات)، فقد أتاح لنا حجمها وقدرتها الاستيعابية إطلاق العنان للنمو في بعض من أكثر مطارات العالم ازدحاماً، وفتح فرص جديدة أمام المسافرين، ورفع معايير راحة الركاب بشكل كبير».

وتابع: «التزامنا المستمر بالطائرة A380 وثقتنا بها هو السبب وراء قيامنا بالاستثمار بكثافة للحفاظ على الأسطول في الشكل الأمثل والحالة الأصلية. وستواصل الطائرة A380 لعب دور أساسي في شبكة خطوطنا وعروض المتعاملين على مدى العقد المقبل، وعليه فإننا نريد ضمان أن يبقى أسطولنا في أفضل حالاته».

اتفاقيات وعقود

وكشفت «طيران الإمارات» عن توقيعها و«كولينز أيروسبيس» اتفاقية طويلة الأمد لدعم برنامج صيانة معدات الهبوط الرئيسية لطائرات A380، في وقت ستقدم فيه «سافران لأنظمة الهبوط» خدمات حصرية تتعلق بتصليح معدات الهبوط الأمامية لـ51 طائرة A380.

بدورها، ستوفر «هانيويل» العجلات ومكابح الكربون لـ116 طائرة A380، حيث تعمل تصاميم «هانيويل» المتقدمة للعجلات والمكابح على توفير الوزن، وتقليل تكاليف الصيانة، وتساعد على إطالة عمر الفرامل بشكل عام.

كما مدّدت «طيران الإمارات» اتفاقيتها السارية منذ 15 عاماً مع «أو إي إم سيرفيسيز» لتقديم الدعم لمكونات طائراتها A380، وتشمل الاتفاقية توريد قطع الغيار وخدمات التصليح والدعم الهندسي. أما «برات آند ويتني»، فستزود «طيران الإمارات» بوحدات الطاقة المساعدة، وهي الأقوى من نوعها في الخدمة التجارية، لصيانة ودعم أسطولها من طائرات إيرباص A380.

من جانبها، ستوفر «لوفتهانزا تكنيك» خدمات الصيانة الأساسية لطائرات الإمارات A380 وفحوص C إضافية للطائرة على مدار السنوات الثلاث المقبلة، في وقت وقعت فيه «طيران الإمارات» اتفاقيات مع شركة «جاميكو»، ومقرها مدينة غوانزو، و«هايكو» في مدينة شيامن بجمهورية الصين الشعبية، لإجراء فحوص C لطائرات A380 اعتباراً من يناير وفبراير 2024 على الترتيب.

90 طائرة A380

تشغل «طيران الإمارات» حالياً 90 طائرة A380، ومن المقرر إعادة مزيد من هذه الطائرات إلى الخدمة في الأشهر المقبلة. وبدأت الناقلة منذ العام الماضي برنامج التحديث، الذي يشمل تجديد التصاميم الداخلية لـ67 طائرة A380، إضافة إلى تركيب مقصورة الدرجة السياحية الممتازة. وقد تم حتى الآن الانتهاء من تحديث 16 طائرة عادت إلى الخدمة التجارية الكاملة. ويجري تنفيذ المشروع، غير المسبوق من حيث الحجم على مستوى الصناعة، بالكامل على أيدي فريق «طيران الإمارات» الهندسي.