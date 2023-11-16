«فلاي دبي» تستثمر 700 مليون درهم في منشأة لصيانة الطائرات

أعلنت شركة «فلاي دبي»، أمس، عن خططها لإنشاء منشأة صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات في منطقة دبي الجنوب، بقيمة إجمالية تصل إلى 190 مليون دولار (نحو 700 مليون درهم)، مشيرة إلى أن من المتوقع افتتاحها في عام 2026.

وجاء الإعلان عن المنشأة الجديدة خلال مؤتمر صحافي على هامش معرض دبي للطيران، بحضور الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، خليفة الزفين، والمدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران، طحنون سيف، والرئيس التنفيذي لـ«فلاي دبي»، غيث الغيث.

وسيتم وضع حجر الأساس وبدء الأعمال الإنشائية خلال العام المقبل، فيما من المتوقع أن تنتهي أعمال البناء بحلول الربع الأخير من عام 2026.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة «فلاي دبي»: «فخورون بالإعلان عن خطط (فلاي دبي) لإقامة منشأة إصلاح وصيانة طائرات متطورة في (دبي الجنوب)، ويؤكد هذا الإنجاز من جديد التزامنا بالتميز التشغيلي، هنا في بيئة حيوية ملائمة في (دبي الجنوب)».

وأضاف سموه أن «هذا المشروع سيمنح (فلاي دبي) مرونة أكبر في عمليات الصيانة، مع استمرارها في تنمية أسطولها وقدراتها في المستقبل».

من جهته، قال الزفين: «تعكس المنشأة الجديدة التي أعلنت عنها (فلاي دبي) في (دبي الجنوب) مدى التزامنا بتعزيز المنظومة المتكاملة التي تسهم في نمو واستدامة صناعة الطيران، حيث تؤكد هذه الشراكة مكانة دبي كمركز عالمي للطيران، وتعزز رؤيتنا المشتركة المتمثلة في تقديم خدمات طيران عالمية المستوى لشركائنا». بدوره، قال الغيث، إن «دبي برزت كمركز طيران مزدهر، يعزز التواصل والابتكار والنمو ووضع معايير لصناعة الطيران العالمية»، مضيفاً: «ننطلق ونبني على الإنجازات التي حققتها دبي، وفخورون بالإعلان عن خطط الصيانة والإصلاح والتجديد التي تمثل فصلاً جديداً في رحلتنا».

وأكد أن «(فلاي دبي) تواصل الاستثمار في كوادرها، وبناء أسس متينة لاستمرار مسيرة النمو ضمن دروها المحوري في دعم رؤية دبي الاقتصادية، لاسيما صناعة الطيران».

خفض التكاليف التشغيلية

قال الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «فلاي دبي»، ميك هيلز: «عندما نبدأ تشغيل منشأة الصيانة والإصلاح والتجديد في عام 2026، ستحقق لنا هذه المنشأة في منطقة دبي الجنوب تخفيضات كبيرة في التكاليف التشغيلية». وأضاف أن «وجود منشأة الصيانة والإصلاح والتجديد الخاصة بنا في الدولة سيضمن سرعة في إنجاز عمليات إصلاح وصيانة طائرات أسطولنا، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة».