268.7 مليار درهم صفقات اليوم الأول لمعرض دبي للطيران

بلغ إجمالي قيمة الصفقات المعلنة والمؤكدة خلال فعاليات اليوم الأول من معرض دبي للطيران، النسخة الأكبر في تاريخه، أكثر من 73.2 مليار دولار أميركي (نحو 268.7 مليار درهم)، شملت 206 طائرات باستثناء خيارات الشراء.

واستهلت «طيران الإمارات»، اليوم الأول من معرض دبي للطيران، بطلب 95 طائرة إضافية ذات جسم عريض، ليصل إجمالي طلبياتها إلى 295 طائرة. ووقّعت «طيران الإمارات»، أكبر مشغل لطائرات «بوينغ 777» في العالم، طلبيات مؤكدة لشراء 55 طائرة إضافية «777-9»، و35 طائرة «777-8»، تعمل بمحركات «GE-9X»، وبذلك يرتفع إجمالي طلبيات الناقلة من طائرات «777X» إلى 205 طائرات. ووسّعت «طيران الإمارات» طلبيتها السابقة لشراء 30 طائرة «بوينغ 787-9»، وزادت التزامها إلى إجمالي 35 طائرة «دريملاينر» تشمل: 15 طائرة «787-10»، و20 طائرة «787-8»، بقيمة إجمالية بلغت 52 مليار دولار (نحو 191 مليار درهم).

وأعلنت «فلاي دبي» وشركة بوينغ الأميركية، أمس، عن صفقة تلتزم فيها «فلاي دبي» بشراء 30 طائرة من طراز «بوينغ 9-787 دريملاينر» بقيمة إجمالية تصل إلى 11 مليار دولار (نحو 40.4 مليار درهم)، في إطار سعي الشركة إلى تنويع أسطولها بتشغيل الطائرات ذات الجسم العريض.

وأعلنت شركة صن إكسبريس، وهي مشروع مشترك بين الخطوط الجوية التركية ولوفتهانزا، عن طلب لشراء 45 طائرة بوينغ من طراز «737 ماكس»، منها 28 طائرة «ماكس 8» و17 طائرة «ماكس 10»، بقيمة تصل إلى 5.7 مليارات دولار (20.9 مليار درهم)، مع خيارات وحقوق لشراء 45 طائرة أخرى من النوع نفسه.

ووقعت الملكية الأردنية اتفاقية شراء مؤكدة لأربع طائرات بوينغ 787-9، بقيمة 1.17 مليار دولار (نحو 4.3 مليارات درهم)، فضلاً عن تأكيد شراء طائرتي 787-9، إلى جانب تحديث أنظمة الاتصال لطائرات 787.

ووقّعت «طيران البلطيق» اتفاقية شراء 30 طائرة من طراز A220-300 من شركة «إيرباص»، بقيمة تصل إلى 2.74 مليار دولار (10 مليارات درهم)، إلى جانب خيارات شراء 20 طائرة أخرى.

وتقدمت الخطوط الملكية المغربية بطلبية متكررة لشراء طائرة «787 دريملاينر»، وتأكيد طلب طائرتين من طراز «787-9» في سجل طلبياتها، بقيمة 585 مليون دولار (2.14 مليار درهم)، وذلك في إطار خططها لتوسعة أسطولها من الطائرات ذات البدن العريض.

تأجير 18 طائرة لـ «مصر للطيران»

طلبت شركة مصر للطيران 18 طائرة من طراز «737 ماكس» كجزء من اتفاقية تأجير مع شركة (Air Lease Corporation -ALC). ومن المقرر أن تتم عمليات التسليم بين عامي 2025 و2026، بقيمة إجمالية تصل إلى 2.2 مليار دولار (نحو ثمانية مليارات درهم).