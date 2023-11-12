61 الف طرد إغاثي للأشقاء الفلسطينيين أعدّها 21 ألف متطوّع في حملة "تراحم من أجل غزة"

أكد الأمين العام المكلف لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، راشد مبارك المنصوري، أن دولة الإمارات تمكنت من إدخال نحو 168 طناً من المواد الغذائية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك عبر منفذ رفح بجمهورية مصر العربية، في إطار حملة تراحم من أجل غزة التي أطلقتها الدولة في 15 أكتوبر الماضي.

وقال المنصوري، في تصريح إعلامي على هامش فعاليات المرحلة التاسعة من حملة تراحم من أجل غزة، والتي انطلقت صباح اليوم في ميناء زايد بأبوظبي: "بلغ إجمالي الطرود الغذائية والإغاثية التي انتهت حملة تراحم من أجل غزة" من تجهيزها منذ إطلاق الحملة 61 ألف طرد إغاثي، بمشاركة أكثر من 21 ألف متطوع".

وأضاف: "وجدنا تعاوناً كبيراً من جميع المؤسسات الإنسانية والخيرية في دولة الإمارات، بالإضافة إلى تعاون من المحسنين لدعم هذه الحملة، أسوة بقيادة دولة الإمارات وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وتابع المنصوري: "شهدنا إقبالاً ملحوظاً من قبل أخواننا وأخواتنا وأبناءنا المتطوعين، حيث يأتي الشخص بأسرته وأبنائه ويشاركون دعماً للحملة وحباً للعطاء والخير الأمر الذي يدل على أن شعب الإمارات استقوا الخير من الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، الذي غرس حب ونبل العطاء والمساعدة للمحتاجين في مختلف بقاع العالم التي تتعرض للكوارث.