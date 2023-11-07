أنور قرقاش: هدفنا الإنسان الفلسطيني بعيداً عن ضجيج الشعارات

قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، تواصل الإمارات جهودها الدبلوماسية ومبادراتها الإنسانية لتعزيز الاستجابة للأوضاع في غزة، توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، لإقامة مستشفى ميداني داخل القطاع تنطلق من مسار تاريخي داعم للأشقاء وإيمان بضرورة حماية المدنيين والحفاظ على أرواحهم".

وأضاف قرقاش قائلاً "هدفنا الإنسان الفلسطيني بعيداً عن ضجيج الشعارات".