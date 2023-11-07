أمطار ورعد في أم القيوين ورأس الخيمة

شهدت إمارتا أم القيوين ورأس الخيمة سقوط أمطار متوسطة وخفيفة، مصحوبة ببرق ورعد، أدت إلى فيضان شلالات أودية جبلية في بعض مناطق رأس الخيمة.

ودعا المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى توخي الحيطة أثناء الرياح القوية وسقوط الأمطار الغزيرة على بعض المناطق الشرقية التي قد تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية، داعياً الجمهور إلى الابتعاد عن أماكن تجمع المياه وجريان الأودية. وشدد على ضرورة اتباع إجراءات السلامة أثناء سقوط الأمطار، والقيادة بأمان، والحذر أثناء التعامل مع مستخدمي الطريق، والتأكد من ترك المصابيح الرئيسة للسيارة مضاءة خلال الرؤية المحدودة، ومتابعة مستجدات الحالة الجوية عبر وسائل الإعلام والقنوات الرسمية، والاستعداد لتنفيذ التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.

وأدت الأمطار التي سقطت في رأس الخيمة إلى جريان أودية شعم ووادي كوب ووادي قداعة جنوب وشمال رأس الخيمة، دون التسبب في أي أضرار في الطرق العامة والمناطق السكنية، كما رصد فيديو شدة الرعد في إمارة أم القيوين عند الساعة الرابعة فجر أمس، لأقل من دقيقة، مصحوباً بأمطار غزيرة.