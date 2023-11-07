7 جوائز تميز لشرطة دبي

حصدت شرطة دبي سبع جوائز تميز من «الجمعية الدولية لقادة الشرطة 2023»، التي أُعلن عنها خلال مؤتمر الجمعية في مدينة ساندييغو بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة. وتوزعت جوائز شرطة دبي ضمن جائزة «الجمعية الدولية لقادة الشرطة 2023» التي تعد أكبر مُنظمة مهنية في العالم وأكثرها نفوذاً لقادة الشرطة، بين ثلاث جوائز على مستوى المبادرات، وأربع على المستوى الفردي، من ضمنها جائزتان لضابطين ضمن فئة العمرية الأقل من 40 عاماً.

وتمكنت شرطة دبي، للمرة الثانية، من حصد أكبر عدد من الجوائز في هذه الجائزة، بعد أن حصدت العام الماضي سبع جوائز، فيما وصل عدد الجوائز التي حصلت عليها منذ مشاركتها في الجائزة عام 2019 إلى 25 جائزة، بينها 11 جائزة على مستوى الأفراد، و14 جائزة «إدارية» خاصة بالمبادرات.