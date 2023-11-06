4 ضوابط لضمان السلامة في صالات الأفراح

أطلقت هيئة أبوظبي للدفاع المدني حملة تستهدف التحقق من توافر شروط الوقاية والسلامة العامة في صالات الأفراح في إمارة أبوظبي.

وتندرج الحملة في إطار جهود هيئة أبوظبي للدفاع المدني في الحفاظ على سلامة المجتمع، وتوعية الجهات المرتبطة بتنظيم حفلات الأفراح بالإجراءات الاحترازية، لتجاوز الحالات الطارئة، مع تعزيز الضوابط الوقائية للحد من المخاطر المحتملة، وضمان تقديم أفضل الخدمات.

وأوضح مدير قطاع الحماية المدنية بالإنابة، العقيد الدكتور فيصل حسن القحطاني، أن الهدف الرئيس من هذه الحملة هو التحقق من نسبة امتثال صالات الأفراح لمعايير السلامة والوقاية من الحريق، وتوعية ملاك الصالات ومشغّليها وشركات تنظيم الحفلات والمناسبات بأهمية الالتزام بإجراءات السلامة، وتوفير أنظمة الإطفاء والإسعافات الأولية.

وأضاف القحطاني: «تولي هيئة أبوظبي للدفاع المدني أهمية كبيرة لسلامة مجتمعنا، لهذا تسعى إلى ضمان أن تلتزم جميع صالات الأفراح بأعلى مستويات السلامة والوقاية. وستُجرى مراقبة دورية للصالات، مع تفتيش دقيق للتأكد من التزامها الضوابط، وستُتخذ الإجراءات اللازمة بحق أي منشأة تخالف هذه الضوابط».

وأكد القحطاني منع استخدام المواد السريعة الاشتعال في صالة الأفراح، وعدم تجاوز الحد الأقصى لطاقتها الاستيعابية، وفتح جميع مخارجها للطوارئ خلال المناسبات، إضافة إلى تدريب العاملين فيها على طرق الإخلاء والتعامل مع حالات الحريق.

• منع استخدام المواد السريعة الاشتعال في صالات الأفراح.