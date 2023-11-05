منطقة جديدة لـ «الفضاء الاقتصادي» في دبي قبل نهاية العام

كشفت وكالة الإمارات للفضاء أن هناك استعدادات تُجرى حالياً لإطلاق منطقة جديدة للفضاء الاقتصادي في إمارة دبي قبل نهاية العام الجاري، ليرتفع بذلك إجمالي مناطق الفضاء الاقتصادية الموجودة في الدولة إلى ثلاث مناطق، إضافة إلى منطقة رابعة سيتم افتتاحها لاحقاً.

وأوضحت الوكالة أن برنامج مناطق الفضاء الاقتصادية يوفّر ستة مُحفّزات فضائية للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة الراغبة في التعاون مع الوكالة، أهمها «التصريح السريع» لمُشغّلي الأنشطة الفضائية أو الداعمة للفضاء، وتوفير «مختبرات ومراكز الأبحاث الفضائية»، وكذلك توفير «مساحات عمل مشتركة» بأسعار تنافسية في بيئة محفزة تساعد الشركات على النمو والتطوير.

وتفصيلاً، أكد المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، سالم بطي سالم القبيسي، أن الوكالة تعمل على تعزيز الاستثمار في قطاع الفضاء لتحقيق توجهات الدولة في السياسة الوطنية للفضاء، وذلك من خلال تحديد نهج عالي المستوى لتسهيل المزيد من الاستثمارات في صناعة الفضاء بالدولة، وتنويع واستدامة الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار والتقنيات المتقدمة، وتحفيز البحث والتطوير، وتشجيع ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وقال القبيسي، في تصريح صحافي: «تحرص وكالة الإمارات للفضاء على التطوير المستمر لبرنامج مناطق الفضاء الاقتصادية، لدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة التي تتسابق للمشاركة في البرنامج الذي يهدف إلى خلق بيئة عمل جذابة ومتكاملة تلبي الاحتياجات المحلية والعالمية في هذا القطاع، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات العاملة في اقتصاد الفضاء، ما يسهم في تعزيز الطلب على التقنيات والخدمات الفضائية، إضافة إلى تحفيز الابتكار، ورفع المساهمة الاقتصادية للقطاع في الناتج المحلي غير النفطي للدولة».

وأشار إلى أن دولة الإمارات لديها حالياً منطقتان أو مدينتان للفضاء الاقتصادي، الأولى تم إطلاقها في مدينة مصدر بأبوظبي في يناير 2022، لتصبح أول منطقة لتكنولوجيا الفضاء تطلقها دولة الإمارات في إطار برنامج مناطق الفضاء الاقتصادية، وتوفر المنطقة بيئة أعمال متكاملة، وبنية تحتية عالمية المستوى، ومساحات مكتبية، وتمثل وجهة جذّابة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة التي تتخذ من المنطقة مقراً لها، كما تم إطلاق مدينة أخرى في مجمع مطار آل مكتوم في دبي، مؤكداً أن «الوكالة تعمل على تأسيس وإقامة المزيد من مناطق الفضاء الاقتصادية في الدولة، بالتنسيق مع دوائر الشؤون الاقتصادية المحلية».

وكشف القبيسي عن العمل حالياً على إنشاء منطقتين أو مدينتين جديدتين للفضاء الاقتصادي في الدولة، بينهما مدينة في دبي سيتم إطلاقها قبل نهاية العام الجاري، لافتاً إلى أن الوكالة تسعى من خلال تطوير برنامج مناطق الفضاء الاقتصادية إلى دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتحفيز اقتصاد الفضاء الوطني، عبر توفير مبادرات ومحفزات اقتصادية، بالتعاون مع مختلف الشركاء في الدولة، بهدف تدشين وزيادة المختبرات الفضائية، إضافة إلى التوسع في تأسيس مناطق الفضاء الاقتصادية.

وقال: «يعمل برنامج مناطق الفضاء الاقتصادية على توفير باقة من المحفزات الفضائية للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة الراغبة في التعاون مع الوكالة، تضم ستة أنواع من الخدمات، تشمل التصريح السريع، وهو تصريح تصدره الوكالة للمالك أو المُشغّل لممارسة الأنشطة الفضائية أو الداعمة للفضاء لقائمة محددة من الأنشطة، ويشمل ذلك التراخيص والأذونات والموافقات، وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2019 في شأن تنظيم قطاع الفضاء».

وأضاف القبيسي: «كما تضم المحفزات مختبرات الفضاء، التي تُمكّن الشركات من استخدام المرافق الفضائية، بالتعاون مع الشركاء المعنيين كمراكز البحث الفضائية، إضافة إلى الخبرة التقنية التي يتم تقديمها من خلال الخبراء المختصين، وكذلك برنامج مُسرّعات أعمال، بالتعاون مع شركائنا المحلين، يستهدف توفير فرص تسريع وتطوير الأعمال للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وأيضاً فرص تمويل، بالتعاون مع شركائنا المحليين لتوفير الحلول والتسهيلات المالية المُيسّرة لهذه الشركات».

وأفاد بأن باقة المحفزات الفضائية الستة، تشمل كذلك توفير «مساحات عمل مشتركة»، بالتعاون مع شركاء الوكالة المحليين في إمارتي أبوظبي ودبي، حيث يتم خلال المرحلة الأولى توفير مكاتب ومساحات للعمل بأسعار تنافسية في بيئة محفزة، تساعد الشركات على النمو والتطوير، و«فرص ترويج» توفرها الوكالة لعرض المنتجات والخدمات الفضائية المقدمة من قبل الشركات، إضافة إلى توسيع شبكة التواصل مع الخبراء في القطاع، والتعرف إلى أهم المستجدات في المجال، وذلك من خلال المشاركة في أهم الفعاليات الفضائية المحلية والعالمية.

• 57 شركة وكياناً فضائياً تعمل حالياً في دولة الإمارات.

10 قطاعات

أكدت وكالة الإمارات للفضاء أن اقتصاد الفضاء الإماراتي يتضمّن 10 قطاعات، توفر إمكانات الاستثمار الأكبر في الدولة، تشمل: تعدين الفضاء والمحطات الفضائية وشركات الفضاء والاستدامة وإعادة التدوير في الفضاء والمستوطنات والسياحة الفضائية وتصنيع وأكاديميات الفضاء.

وبحسب الوكالة، يُتوقّع أن ترتفع قيمة قطاع الفضاء العالمي إلى أكثر من تريليون دولار بحلول عام 2040، ما يمثل «قفزة عملاقة» في اقتصاد الفضاء الجديد، لافتة إلى أن اقتصاد الفضاء الإماراتي يشهد آفاق نمو واعدة، حيث تعمل 57 شركة وكياناً فضائياً حالياً في الدولة، فيما بلغ حجم دعم القطاعين العام والخاص لبرنامج الفضاء الإماراتي أكثر من 5.4 مليارات دولار، في حين تخطت قيمة سوق الشحن والخدمات اللوجستية في الإمارات حاجز الثلاثة مليارات درهم، حيث تعتبر صناعة الفضاء واحدة من القطاعات الواعدة في دولة الإمارات، وركيزة للنمو الاقتصادي المستدام.

