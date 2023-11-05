حمدان بن محمد يطلق التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي

أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اليوم، التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "ضمن مساعينا لترسيخ مكانة دبي وجهةً لأفضل العقول ومنصة للشركات الناشئة المتخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي التوليدي، نُطلق اليوم التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي.. التحدي الأكبر من نوعه عالمياً"

وأوضح سموه قائلا إن التحدي مفتوح أمام الجميع ضمن 3 فئات رئيسية هي الأدب والفن والبرمجة.

وأضاف سموه: "ونتطلع للقاء الفائزين وتكريمهم في “متحف المستقبل” في مايو 2024."