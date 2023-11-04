خالد بن محمد بن زايد: يوم العلم رمز لتلاحمنا ووحدتنا

رفع سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، علم الدولة أمام مبنى ديوان ولي العهد، تزامناً مع الاحتفال بيوم العلم الذي يوافق الثالث من شهر نوفمبر من كلِّ عام.

وأكَّد سموّه أنَّ يوم العلم مناسبة وطنية غالية نحتفي بها بكلِّ فخر واعتزاز، باعتباره رمزاً لتلاحمنا وتكاتفنا ووحدتنا.

وقال سموه: «إنَّ مسيرة الخير التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، تمضي بقوة وثبات إلى المستقبل المشرق بفضل حكمة القيادة الرشيدة وجهودها المباركة لرفعة الوطن وشعبه».

وأضاف سموه: «عَلَمنا سيبقى شامخاً مرفوعاً يشهد على منجزات الآباء المؤسِّسين في بناء وطن موحَّد يواصل تقدُّمه نحو تحقيق تطلُّعات وطموحات أبنائه».

وجرت مراسم رفع العلم، التي تخلَّلها عزف السلام الوطني، بحضور كل من الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي العهد، ورئيس دائرة المالية، جاسم محمد الزعابي، ورئيس دائرة تنمية المجتمع، الدكتور مغير خميس الخييلي، والقائد العام لشرطة أبوظبي، اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، ورئيس دائرة الثقافة والسياحة، محمد خليفة المبارك، ورئيس دائرة الطاقة، المهندس عويضة مرشد المرر، ورئيس دائرة التعليم والمعرفة، سارة عوض مسلم، ورئيس دائرة التنمية الاقتصادية، أحمد جاسم الزعابي، ورئيس دائرة الصحة، منصور إبراهيم المنصوري، ورئيس دائرة التمكين الحكومي، أحمد تميم الكتاب، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، سيف سعيد غباش، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين وموظفي حكومة أبوظبي.