رئيس الدولة يصدر مرسومين اتحاديين بدعوة «الوطني» للانعقاد وتشكيل أعضائه

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، مرسومين اتحاديين بدعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد يوم الإثنين المقبل الموافق 6 نوفمبر 2023، وتشكيل أعضاء المجلس لدور انعقاد الفصل التشريعي الـ18.

ونصّت المادة الأولى من المرسوم الاتحادي رقم «165» لسنة 2023 على أن: «يدعى المجلس الوطني الاتحادي إلى الانعقاد في دوره العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر صباح يوم الإثنين 6 نوفمبر 2023».

كما نصّت المادة الثانية من المرسوم على أنه «على الجهات المعنية تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية».

ونصّت المادة الأولى من المرسوم الاتحادي رقم «164» لسنة 2023، على أن يشكل المجلس الوطني الاتحادي لدور انعقاد الفصل التشريعي الـ18 من السادة الأعضاء التالية أسماؤهم:

إمارة أبوظبي: صقر غباش سعيد المري، والدكتور علي راشد عبدالله النعيمي، وحشيمة ياسر علي سعيد العفاري، وسالم حمد سالم بالركاض العامري، وسدره راشد خميس مخيزن المنصوري، ومضحية سالم كديري محمد المنهالي، وميرة سلطان ناصر محمد السويدي، وهلال محمد حمدان هلال الكعبي.

إمارة دبي: أحمد عيد محمد المنصوري، وأحمد ميرهاشم أحمد خوري، وآمنة علي سالم علي العديدي، وحميد أحمد أحمد محمد الطاير، وطارق حميد مطر محمد الطاير، وسارة محمد أمين أحمد فلكناز، ومريم ماجد خلفان ماجد بن ثنية، ومنى خليفة أحمد حماد.

إمارة الشارقة: عدنان حمد محمد حمد الحمادي، وفاطمة علي حميد سعيد المهيري، ومحمد حسن سليمان علي الظهوري، وموزة محمد عبدالله الشحي، ونجلاء علي عبدالله الغزال الشامسي، ووليد علي محمد بن فلاح المنصوري.

إمارة عجمان: عائشة إبراهيم أحمد المري، وماجد محمد رحمة محمد المزروعي، ومريم عبيد محمد البدواوي، ومروان عبيد علي المهيري.

إمارة أم القيوين: خالد عمر راشد الخرجي، وعائشة سلطان راشد ليتيم آل علي، ومحمد عيسى عبيد الكشف آل علي، ومنى راشد عبدالله طحنون آل علي.

إمارة رأس الخيمة: سالم راشد علي المفتول آل علي، وسعيد راشد عبدالله العابدي النعيمي، وسلطان سالم عبدالله بن يعقوب الزعابي، وسمية عبدالله سالم بن حارب السويدي، وناعمة عبدالله سعيد الشرهان، ونضال محمد أحمد بن شرباك الطنيجي.

إمارة الفجيرة: الشيخ سعيد بن سرور بن سيف الشرقي، وشيخة سعيد سالم حمد الكعبي، وعائشة خميس علي الظنحاني، ومحمد أحمد محمد أحمد اليماحي.

ونصّت المادة الثانية من المرسوم الاتحادي رقم 164 على أنه «على الجهات المعنية تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية».