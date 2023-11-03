%40 من تشكيل «الوطني 2023» أعضاء حاليون

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمس، مرسومين اتحاديين بتشكيل المجلس الوطني الاتحادي لفصله التشريعي الـ18، وبدعوة المجلس للانعقاد في دور انعقاده العادي الأول، بعد غدٍ الإثنين.

وتضمّن المرسوم الاتحادي بتشكيل المجلس أسماء 20 عضواً معيناً من قبل دواوين أصحاب السمو حكام الإمارات، لينضموا إلى الأعضاء الـ20 الذين تم انتخابهم خلال انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، التي جرت في أكتوبر الماضي، بينهم 12 عضواً معيناً مستمرون من الفصل التشريعي السابق، مقابل ثمانية أعضاء معينين يدخلون المجلس للمرة الأولى.

وبانضمام أعضاء المجلس الوطني الاتحادي المعينين إلى قائمة الأعضاء المنتخبين، يكتمل بذلك تشكيل المجلس المكوّن من 40 عضواً (نصفهم من النساء)، ليصبح إجمالي الأعضاء الجدد الذين يدخلون المجلس للمرة الأولى، 24 عضواً وعضوة، بنسبة 60% من إجمالي أعضاء المجلس، مقابل 16 عضواً وعضوة حاليين سيستمرون في المجلس للفصل التشريعي الجديد، ما يمثّل 40% من قوام المجلس الجديد، وذلك لوجود أربعة أعضاء حاليين تم انتخابهم في انتخابات «الوطني» التي جرت في أكتوبر الماضي، هم مريم ماجد بن ثنية، من إمارة دبي، والدكتور عدنان حمد الحمادي، من إمارة الشارقة، وسعيد راشد العابدي، من إمارة رأس الخيمة، ومحمد عيسى الكشف، من إمارة أم القيوين.

ووفقاً للمرسوم الاتحادي، فقد ضمّت قائمة أعضاء المجلس الوطني الاتحادي «المُعينين» أربعة أعضاء عن إمارة أبوظبي، بينهم ثلاثة أعضاء حاليين بالمجلس، يتقدّمهم رئيس المجلس صقر غباش، والدكتور علي راشد النعيمي، وميرة سلطان السويدي، إضافة إلى عضوة جديدة هي: سدره خميس المنصوري، وأربعة أعضاء عن إمارة دبي، بينهم عضوان حاليان، هما: طارق حميد الطاير، وسارة أمين فلنكاز، وعضوان جديدان هما: أحمد عيد المنصوري، ومنى خليفة حماد.

كما تضمّنت القائمة ثلاث عضوات تم تعيينهن للمرة الأولى عن إمارة الشارقة، هن: نجلاء علي عبدالله الغزال الشامسي، فاطمة علي حميد سعيد المهيري، موزة محمد عبدالله الشحي، بالمقابل شملت قائمة «الأعضاء المعينين» ثلاث عضوات حاليات بالمجلس عن إمارة رأس الخيمة، هن: ناعمة عبدالله الشرهان (التي تستمر بالمجلس للفصل التشريعي الثالث على التوالي)، وسمية بن حارب السويدي، ونضال محمد أحمد الطنيجي.

وشملت قائمة الأعضاء المعينين أيضاً، عضوين عن إمارة عجمان، بينهما عضو حالياً هو: مروان عبيد المهيري، وعضوة جديدة هي: مريم عبيد محمد البدواوي، وعضوان حاليان عن إمارة أم القيوين هما: خالد عمر راشد الخرجي، وعائشة راشد ليتيم، بالإضافة إلى عضوين عن إمارة الفجيرة، بينهما عضو حالياً هو: محمد أحمد اليماحي، وعضوة جديدة، هي: شيخة سعيد حمد الكعبي.

• 8 أعضاء معيّنين يدخلون المجلس للمرة الأولى.