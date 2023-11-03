مكتوم بن محمد: في يوم العلم تتوجه عيوننا وقلوبنا إلى راية العز والفخر التي تختصر بألوانها قدر الإمارات ومجدها

قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر سابقاً، في يوم العلم تتوجه عيوننا وقلوبنا إلى راية العز والفخر التي تختصر بألوانها قدر الإمارات ومجدها ورفعتها وطموحاتها، وتؤكد بشموخها قوة الوطن وعزته، للوطن نحيا، وللوطن نعمل، كي يبقى هذا العلم عالياً في سماء الإمارات.