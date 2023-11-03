«بر الوالدين» تتابع المرضى من كبار المواطنين

نفذت جمعية الإمارات لرعاية بر الوالدين- فرع الفجيرة، جولة ميدانية في مستشفى دبا الفجيرة، للاطلاع على الأوضاع الصحية للمرضى من كبار المواطنين، ومتابعة احتياجاتهم، وذلك في إطار أهداف الجمعية لتعزيز صلة الترابط الاجتماعي المستمر معهم.

واطلع وفد الجمعية على الحالات الصحية لكل مريض من خلال الأطباء المشرفين على علاجهم، كما استمعوا إلى مساعد المدير للشؤون الطبية في مشفى دبا الفجيرة، الدكتورة يسرى السلامي، التي قدمت شرحاً مفصلاً عن أبرز الخدمات وأنواع الفحوص الطبية التي يقدمها مشفى دبا الفجيرة للمرضى.

ووزعت الجمعية هدايا عينية على المرضى المسنين، بهدف إدخال السعادة إلى قلوبهم، ورسم البسمة على وجوههم، متمنية لهم الشفاء العاجل.

كما كرمت الجمعية الدكتورة يسرى السلامي، لدورها في تنظيم الجولة، وتوفير كل الاحتياجات اللازمة لوفد الجمعية.

وقال رئيس فرع الجمعية في الفجيرة، المستشار خميس محمد الزيودي، إن «الهدف من الجولات الميدانية التي تنفذها جمعية الإمارات لرعاية بر الوالدين للمسنين هو في إطار متابعة الاحتياجات والخدمات الطبية المقدمة لكبار السن، وتوفير الرعاية الصحية الدائمة لهم».

وأشاد الزيودي بجهود مستشفى دبا الفجيرة من خلال توفير الرعاية الصحية الكاملة لكبار المواطنين، وتقديم أفضل الإمكانات والخدمات المطلوبة للمرضى كبار المواطنين.