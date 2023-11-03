فتح باب المشاركة في مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن

أعلنت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم عن بدء تلقي استمارات الترشيح للدورة الـ24 لمسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم، من خلال التقديم لدى مراكز التحفيظ المعتمدة بالدولة، وذلك ابتداءً من الأول من شهر نوفمبر الجاري، وينتهي تلقي طلبات الترشيح في الـ13 من ديسمبر المقبل، وذلك وفقاً للشروط وفروع المسابقة الستة التي أعلنتها الجائزة، وهي الفرع الأول، ويشترط فيه أن يكون المشارك حافظاً للقرآن الكريم كاملاً مع التجويد، أما الفرع الثاني فيشترط فيه الحفظ والتجويد لـ20 جزءاً متتالياً، والفرع الثالث حفظ 10 أجزاء متتالية حفظاً وتجويداً، أما الفرع الرابع فحفظ خمسة أجزاء متتالية مع التجويد، وهذا الفرع مخصص فقط للمواطنين، أما الفرع الخامس فحفظ خمسة أجزاء مع التجويد، لمن لم يتجاوز 10 سنوات من المقيمين، والفرع السادس حفظ ثلاثة أجزاء مع التجويد لمن لم يتجاوز 10 سنوات من المواطنين.

كما تضمنت الشروط العامة للمشاركة في المسابقة ألا يتجاوز عمر المشارك من غير المواطنين 25 سنة عند التسجيل للمسابقة، وأن يكون لديه أو لديها إقامة سارية المفعول في دولة الإمارات العربية المتّحدة، كما يحق لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي المشاركة في هذه المسابقة، بشرط أن يكونوا مقيمين في الدولة إقامة دائمة، وألا يكون المتقدم للمشاركة في المسابقة محفظاً أو محفّظة للقرآن الكريم، وألا يكون قد شارك في المسابقة الدولية لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، أو لا تكون قد شاركت في مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم، وألا يكون قد شارك في الفرع نفسه أو فرع أعلى منه في المسابقات الماضية، كما يسمح لكل متسابق بالمشاركة في فرع واحد فقط من فروع المسابقة آنفة الذكر.

وقال مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، المستشار إبراهيم محمد بوملحة، إن «مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم تعتبر واحدة من أحد أهم الفروع الرئيسة للمسابقات القرآنية التي تنظمها جائزة دبي للقرآن الكريم على مدار العام، خصوصاً أنها جاءت بمكرمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وحرمه سمو الشيخة هند بنت مكتوم آل مكتوم، تقديراً لحفظة كتاب الله من المواطنين والمقيمين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، ذكوراً وإناثاً، ورعايتهم وتشجيعهم وتحفيزهم على تجويده وحسن تلاوته والعمل بأحكامه».

من جانبه، قال مدير الموارد البشرية وتقنية المعلومات رئيس وحدة المسابقات بالجائزة، محمد علي الحمادي، إنه بعد استكمال استلام الترشيحات من مراكز تحفيظ القرآن الكريم المعتمدة في جميع إمارات الدولة، طبقاً للعدد المتفق عليه، وهو 63 مشاركاً من الذكور و63 مشاركة من الإناث في جميع أفرع المسابقة، ستقوم الوحدة بعمل الاختبارات النهائية للمشاركين حسب الجدول الزمني المعد لذلك، بحيث تبدأ الاختبارات يوم السبت الموافق السادس من يناير 2024 الساعة الرابعة عصراً في كل من مقر الجائزة بمنطقة الممزر للذكور، وفي جمعية النهضة النسائية في دبي للإناث، حيث ستقوم لجنتا الاختبار في المقرين باختبار تسعة من الذكور وتسع من الإناث، وتستمر اللجنة في إجراء الاختبارات النهائية يومياً، وبالعدد نفسه من الذكور والإناث حتى يوم 13 يناير 2024،على أن يقام الحفل الختامي وتكريم الفائزين في الـ16 من يناير 2024 للذكور، والـ17 من يناير 2024 للإناث.

ووجه رئيس اللجنة المنظمة للجائزة الدعوة إلى الجمهور الكريم وأولياء الأمور لحضور فعاليات المسابقة، تشجيعاً للمتسابقين ومتابعة التلاوات العطرة من الذكر الحكيم في كل من مقر الجائزة بمنطقة الممزر، ومقر جمعية النهضة النسائية بالقرب من مستشفى دبي.