لجنة تأمين الفعاليات بشرطة دبي تناقش استعداداتها لرأس السنة

ناقشت لجنة تأمين فعاليات رأس السنة الميلادية 2024 خلال اجتماعها الأول في قاعة فندق أرماني بدبي، استعداداتها لاحتفالات رأس السنة، برئاسة مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، رئيس لجنة تأمين الفعاليات، اللواء عبدالله علي الغيثي.

وأكد اللواء الغيثي أن احتفالية رأس السنة تُعد من أهم الفعاليات التي تنظمها إمارة دبي، وقد باتت تشغل حيزاً عالمياً لافتاً، حيث أصبحت جميع وسائل الإعلام العالمية تسلط الضوء على برج خليفة، مكان الحدث الرئيس، وتنقل الاحتفالات في مقدمة أخبارها أسوة ببقية العواصم العالمية المشهورة، مضيفاً أن برج خليفة بات يتصدر تلك الأخبار معلناً بدء عام جديد بحلة جديدة من الإضاءة والتألق والألعاب بحضور مئات الآلاف وملايين المشاهدين، ما يدل على أن الحدث كبير ومهم ويجب الاستعداد له مبكراً بشكل جيد نظراً لازدياد الأعداد وكثرة مواقع الاحتفالات والألعاب النارية وعروض الليزر التي تجلب مئات الآلاف من المشاهدين. وأشاد الغيثي بفريق لجنة تأمين الفعاليات الذي يزداد تطوراً وانسجاماً كل سنة، وقد بدا ذلك واضحاً في الكثير من الفعاليات التي يديرها الفريق الذي اكتسب خبرة كبيرة في هذا المجال.

وطالب اللواء الغيثي فريق لجنة تأمين الفعاليات بمراجعة الخطط السابقة والعمل على تطويرها بما يتناسب مع تطور الحدث، مؤكداً أن المسؤولية ليست مسؤولية القيادة العامة لشرطة دبي وحدها ولكنها مسؤولية مشتركة لكل الجهات ذات العلاقة، فالكل فريق واحد يعمل تحت مظلة واحدة.