سفير المناخ الفرنسي: الإمارات تمهد الطريق لمستقبل مستدام من خلال «COP28»

أكد سفير المناخ لدولة فرنسا والمكلف بالتفاوض بشأن التغيّر المناخي، ستيفان كروزات، أن أطروحات وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف «COP28»، الدكتور سلطان أحمد الجابر، تؤكد أن الإمارات تعمل وفق رؤية وتوجيهات القيادة للمشاركة في تمهيد الطريق نحو مستقبل مستدام ومرن يحتوي الجميع من خلال «COP28»، وأن الجابر لديه معلومات كبيرة عن الوقود الأحفوري والطاقة البديلة، ويمتلك خبرة طويلة أسهمت في الاهتمام بالمؤتمر وستعزز مخرجاته.

وثمّن كروزات خلال تصريحات صحافية على هامش مؤتمر «التمويل المستدام والاستثمار الأخضر وتحول الطاقة: القضايا والحلول المحتملة»، الذي عقدته جامعة السوربون أبوظبي، دور الإمارات وسعيها للحد من تأثيرات التغيّر المناخي، وتبنيها خططاً وأهدافاً تعنى بالبيئة، والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أنه يتوقع أن يتم من خلال «COP28» تحقيق قفزة مهمة تحدث فارقاً في أساليب التعامل مع قضايا تغيّر المناخ، وكيفية مكافحته والتكيف معه.

وأكد أهمية الاستماع إلى المسؤولين في القطاع الخاص، عبر مناقشة العديد من الموضوعات، حيث نسعى إلى تسريع القرارات للتحول نحو الطاقة البديلة والتأقلم مع التحول للطاقة البديلة، كما تسعى فرنسا إلى دعم التعاون بين جميع الدول النامية والمتقدمة، ولدى فرنسا ثقة بالوصول إلى تمويل بقدر 100 مليار دولار، لتمويل ودعم الدول الفقيرة التي تأثرت أو تتأثر بالتغيّر المناخي، مشيراً إلى أن فرنسا تدعم كثيراً من المشروعات والخطط، للتكييف مع تغيّر المناخ.

من جهة أخرى، قال المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الدكتور عبدالرحمن الحميدي: «لقد بذلت منطقتنا جهوداً عظيمة من حيث تأييد اتفاق باريس والالتزام بتحقيق الأهداف المحددة لتغيّر المناخ، حيث بدأت الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط بالفعل في تنفيذ المبادرات الخضراء وأنظمة التمويل الأخضر». فيما أكد الأستاذ المشارك في الاقتصاد بجامعة السوربون أبوظبي ومنظم الحدث، الدكتور سالم بوبكري، أن المؤتمر ناقش التمويل المستدام والاستثمار الأخضر وتحول الطاقة.