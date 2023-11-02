حمدان بن محمد: التميز والتفوق والريادة ركائز ترسّخ مكانة الإمارات وتنافسية دبي عالمياً

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن التميز والتفوق والريادة - لاسيما في مجالات التعليم والمعرفة والبحث العلمي والتحصيل الأكاديمي - ركائز تعزز مكانة دولة الإمارات المتقدمة في القطاعات الحيوية والاستراتيجية، وترسخ تنافسية دبي على الصعيد العالمي.

ونوّه سموه، بما تشهده دبي من ازدهار وتطور مستمرين، وجهة تعليمية متطورة ومقصداً للطلبة من مختلف أنحاء العالم، مع اهتمام منظومة المعرفة في دبي، باحتضان الأفكار وتحفيز الإبداع وصنع الفرص للنمو في كل المجالات، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في جعل التعليم ركيزة أساسية للانطلاق نحو المستقبل، عبر تحفيز الطاقات وتكريم المبدعين، وصولاً إلى بناء قيادات متميزة في مختلف القطاعات الحيوية والاستراتيجية الواعدة.

جاء ذلك خلال لقاء سمو ولي عهد دبي، أمس، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، الطلبة المتفوقين من خريجي المرحلة الثانوية من المدارس الحكومية والخاصة في دبي، من مختلف المناهج التعليمية، ضمن منظومة تكريم ورعاية الطلبة الأوائل في إمارة دبي، والخريجين المبتعثين من المواطنين والمواطنات لجامعات عالمية مرموقة من منتسبي منحة ديوان صاحب السمو حاكم دبي من خريجي عام 2023، وذلك في أبراج الإمارات بدبي.

وخلال اللقاء، وجّه سمو ولي عهد دبي، بتعيين الخريجين الجامعيين في حكومة دبي ومؤسساتها. وتوجّه سموه إلى 60 طالباً وطالبة التقاهم (حضورياً وعبر الاتصال المرئي) قائلاً: «أهنئكم وأبارك لكم تفوّقكم وتميزكم وتمثيلكم للإمارات خير تمثيل في المؤسسات التعليمية والمعاهد البحثية والجامعات العالمية. بكم نفخر وتفخر الإمارات، وإلى إنجازاتكم يتطلع إخوانكم وأخواتكم وزملاؤكم بكل الاعتزاز، فأنتم لهم قدوة ونموذج للجد والاجتهاد».

وأضاف سموه: «بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نعمل جميعاً لتأكيد دور التعليم في بناء مستقبل عنوانه التنمية التي تشمل الجميع، مع التطوير المستمر والمتسارع لمنظومتنا التعليمية وجعلها نموذجاً عالمياً».

وقال سموه في حديثه للطلبة: «التعليم ركيزة المستقبل.. وندعوكم لمواصلة التحصيل المعرفي والتعلم المستمر لبناء قدراتكم، لتحقيق إنجازات تعم بالخير على مجتمعنا وعالمنا».

إلى ذلك، التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عدداً من أولياء أمور الطلبة، وأثنى على جهودهم ودورهم الفاعل والمثمر في إعداد جيل إماراتي رائد ينافس عالمياً في شتى الميادين، ويقود مسارات تصميم وتنفيذ المستقبل.

وأكد سموه، خلال اللقاء، أن دبي ودولة الإمارات توليان اهتماماً كبيراً بقطاع التعليم، باعتباره إحدى الركائز الأساسية لتقدّم المجتمعات، مشيراً سموه إلى أن دعم المتفوقين ضمن مختلف المجالات، يأتي في إطار اهتمام دولة الإمارات منذ قيامها بالاستثمار في الإنسان، مشيراً إلى أن النموذج التنموي الفريد والإنجازات العالمية للدولة، ثمار رؤية استراتيجية أوجدت بيئة داعمة للمتفوقين والمبدعين.

حضر اللقاء مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، محمد إبراهيم الشيباني، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله محمد البسطي، ومدير عام دائرة المالية، عبدالرحمن صالح آل صالح، والمدير العام لهيئة المعرفة والتنمية البشرية، الدكتور عبدالله الكرم.

ولي عهد دبي:

• دبي موطن الجميع تحتضن الأفكار وتُحفّز الإبداع وتصنع فرص النمو.

• المناهج العلمية المتميزة عالمياً جعلت دبي وجهة رئيسة للتعليم في المنطقة.

مكافآت ومنح دراسية

تشتمل منظومة تكريم ورعاية الطلبة الأوائل في دبي - من مختلف الجنسيات - على مزايا تقديرية وتحفيزية، تُقدّم للطلبة الأوائل فرصاً للمنح الأكاديمية ومكافآت مالية، حيث تتوافر للطلبة الإماراتيين الذين حققوا المراتب الخمس الأولى، في كل منهاج، إمكانية الالتحاق ببعثات دراسية داخل الدولة وخارجها ضمن أرقى الجامعات العالمية، كما يحصل الطلبة المقيمون على خصومات مالية لدى فروع الجامعات الدولية في المناطق الحرة، وأولوية إصدار الإقامة الذهبية لهم ولأسرهم.

جدير بالذكر أن التعليم يأتي في صدارة الملفات التي توليها دبي كل الاهتمام، سعياً إلى توفير خيارات تعليمية عالية الجودة. وقد ارتفع معدل النمو في أعداد الطلبة خلال العام الدراسي الجاري بنسبة 12%، ليصل بذلك إجمالي عدد طلبة المدارس الخاصة في دبي إلى أكثر من 365 ألف طالب وطالبة.