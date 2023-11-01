«إمارات الأمان» تنمي روح التعاون والعمل الجماعي

شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، أمس، انطلاق النسخة الرابعة من فعالية «إمارات الأمان» المقامة تحت رعاية سموه، بتنظيم من «مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية»، بالتعاون مع شركة «يو إكس إي»، وهدفها الاحتفاء بمكتسبات الأمن والرخاء في الدولة، وإبراز الدور الريادي للمؤسسة في حفظ أمن وسلامة المجتمع، بحضور رئيس مجلس إدارة مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، عوض حاضر المهيري.

وتستمر الفعالية حتى الثاني من نوفمبر الجاري في «دبي مول زعبيل»، الراعي الرسمي للحدث، وتستهدف استقطاب المشاركين من القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى الجمهور العام بكل فئاته، للمشاركة في أنشطتها وفعالياتها المختلفة، استمراراً للنهج الذي سارت عليه الفعالية منذ دورتها الأولى في الاحتفاء بنعمة الأمان والاستقرار والرخاء التي جعلت دولة الإمارات واحدة من أفضل دول العالم، وأكثرها استقطاباً للمواهب والمبدعين وكبريات مؤسسات الأعمال والساعين إلى تحقيق النجاح في مختلف المجالات، فضلاً عما وصلت إليه من مكانة متميزة بوصفها مركزاً رئيساً على خارطة العالم الاستثمارية والسياحية والتجارية.

وتنطلق هذه النسخة من «إمارات الأمان»، بالتعاون مع نخبة من الشركاء منهم: فلاي دبي، وبنك الإمارات دبي الوطني، الشريكان الاستراتيجيان للحملة. وتضم الفعالية مجموعة متنوعة من الأنشطة والمسابقات للمشاركين من المؤسسات الحكومية والخاصة، إضافة إلى الزوار من الجمهور، متضمنة العديد من التحديات الفردية والجماعية البدنية والذهنية، بهدف خلق فرص يمكن من خلالها تنمية روح التعاون والعمل الجماعي، تيمّناً بتجربة قيام اتحاد دولة الإمارات، والتحديات التي واكبت تأسيسه والتي تمكّن الآباء المؤسسون من التغلب عليها وتخطّيها، تحقيقاً لحلم تحوّل إلى إنجاز تاريخي لفت أنظار العالم ونال كل التقدير.

وكذلك تشمل الفعالية سلسلة من التحديات المستوحاة من الألعاب الشعبية الإماراتية، مثل تحدي سفينة الإمارات، وحبل الاتحاد، وغيرهما، والتي تم تصميمها بشكل مبتكر من قبل شركة «إي إم كود للتكنولوجيا».

وأعرب المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، خليفة إبراهيم السليس، عن اعتزازه بمواصلة «إمارات الأمان»، نجاحها مع انطلاق النسخة الرابعة من الحدث، مشيراً إلى أهمية الفعالية في تسليط الضوء على الدور الحيوي للقطاع الأمني في دبي، وتعزيز الرسائل المجتمعية المتعلقة بالأمان والسلامة.

وأكد السليس أن «إمارات الأمان» تعد من أهم الفعاليات الوطنية التي تحرص المؤسسة على تنظيمها، معرباً عن عميق شكره وتقديره لشركاء الحدث من الرعاة الذين أثنى على دورهم في إنجاح أهدافه، لافتاً إلى أهمية المشاركة المجتمعية في الدورات المتعاقبة من الفعالية، للوقوف على إسهامات وأثر هذا القطاع الحيوي في المجتمع.

وختم قائلاً: «انطلقت (إمارات الأمان) للمرة الأولى عام 2018، بهدف إبراز دور قطاع الأمن الخاص في توفير الأمن والأمان في إمارة دبي، وتسليط الضوء على دور القطاع الأمني، حيث إن الناتج النهائي لهذا القطاع الحيوي، معنوي وليس ملموساً. ومن هنا جاءت فكرة الفعالية من أجل تعزيز المشاركة المجتمعية ضمن جملة أنشطة يمكن من خلالها إيصال الرسائل المنشودة. وكجزء من فكر المؤسسة وتطلعها للأفضل واستكمالاً لمسيرة النجاح، تنظم مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية النسخة الرابعة من (إمارات الأمان) في قلب دبي، مستهدفة عدداً أكبر من المشاركين وطامحة لإبراز الدور الأمني».

حضر إطلاق النسخة الرابعة من فعالية «إمارات الأمان»، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، اللواء عبدالله علي الغيثي، ومساعد المدير العام للموارد والخدمات المساندة في الدفاع المدني، اللواء جمال بن عاضد المهيري، ومدير إدارة أمن المواصلات، العميد عبيد الحثبور، والأمين العام لمجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، عمر علي سالم العديدي.

• الفعالية تستمر يومين وتهدف إلى الاحتفاء بمكتسبات الأمن والرخاء في الدولة.