رئيس الدولة يستقبل ملك الأردن

وصل صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة إلى البلاد أمس، في زيارة دولة تبدأ اليوم.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، في مقدمة مستقبلي أخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني لدى وصوله والوفد المرافق مطار البطين في أبوظبي.

كما كان في الاستقبال سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ورئيس ديوان المحاسبة حميد عبيد أبوشبص.

ويرافق جلالة ملك الأردن خلال زيارته إلى الدولة صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد الأردن.

ويضم الوفد رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، وعدداً من الوزراء وكبار المسؤولين في الأردن.

وقد رافقت طائرة ملك الأردن لدى دخولها أجواء دولة الإمارات، طائرات حربية احتفاء بزيارة جلالته وترحيباً به.

وتأتي زيارة جلالة ملك الأردن إلى دولة الإمارات تلبية لدعوة أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في إطار الحرص المتبادل على مواصلة تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين وتعاونهما الاستراتيجي بما يخدم رؤاهما في تحقيق التنمية والازدهار المستدامين في البلدين، وتطلعات شعبيهما إلى مستقبل أكثر نماء وتقدماً.

• زيارة ملك الأردن تأتي تلبية لدعوة أخيه محمد بن زايد.