331.9 ألف عامل انضمّوا إلى القطاع الخاص خلال 6 أشهر

كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن 331.9 ألف عامل وعاملة انضمّوا إلى سوق العمل بالقطاع الخاص خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، ليبلغ إجمالي عدد العمالة المسجّلة في منشآت القطاع الخاص بالدولة، من الجنسين، 5.9 ملايين عامل وعاملة، حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري.

وأوضحت الوزارة أن العمالة تحت الشريحة العمرية (من 30 إلى 34 سنة) تُعد الأكثر وجوداً في سوق العمل بالقطاع الخاص بالدولة، بنسبة 19.5% من إجمالي العمالة، فيما تصدّر «الحرفيون في البناء والمهن الاستخراجية والحرفيون الآخرون» قائمة المستويات المهنية الأكثر حصولاً على وظائف بنسبة 21.8% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص.

وتفصيلاً، أفادت إحصاءات رسمية أجرتها إدارة نظام معلومات سوق العمل، التابعة للوزارة، بأن إجمالي عدد موظفي وعمال القطاع الخاص المسجلين لدى الوزارة على مستوى الدولة، بلغ حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، خمسة ملايين و908 آلاف و377 شخصاً، بينهم خمسة ملايين و154 ألفاً و668 من الذكور، بنسبة 87.2% من إجمالي عدد العمالة في القطاع الخاص، مقابل 753 ألفاً و709 من الإناث، (بنسبة 12.8%)، لافتة إلى أن عدد العمالة شهد تنامياً ملحوظاً خلال النصف الأول من العام الجاري، جاوزت نسبته 3.2% بإجمالي 331 ألفاً و922 عاملاً، عن عدد العمالة المسجل حتى نهاية العام الماضي.

وحدّدت الإحصاءات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، 12 تصنيفاً عمرياً للعمالة، شملت جميع موظفي وعمال القطاع الخاص المسجلين لدى الوزارة، حيث أوضحت أن عدد العمال والموظفين في التصنيف العمري (من 16 إلى 19 سنة) بلغ 32 ألفاً و649 عاملاً وعاملة، بنسبة 0.55%، ومن (20 إلى 24 سنة) 645 ألفاً و366 عاملاً وعاملة، بنسبة 10.8%، ومن (25 إلى 29 سنة) بلغ مليوناً و140 ألفاً و738عاملاً وعاملة، بنسبة 19.3%، فيما كانت العمالة تحت الشريحة العمرية (من 30 إلى 34 سنة) الأكثر وجوداً في سوق العمل بالقطاع الخاص بالدولة، بإجمالي مليون و150 ألفاً و945 عاملاً وعاملة، بنسبة 19.5%، وجاء إجمالي عدد العمالة في الشريحة (من 35 إلى 39 سنة) مليوناً و108 آلاف و393 عاملاً وعاملة، بنسبة 18.7%، ومن (40 إلى 44 سنة) 797 ألفاً و195 عاملاً وعاملة، بنسبة 13.7%، ومن (45 إلى 49 سنة) 485 ألفاً و719 عاملاً وعاملة، بنسبة 8.4%.

وأوضحت الإحصاءات أن إجمالي عدد الموظفين والعمال لدى منشآت وشركات القطاع الخاص ممن تخطوا سن الـ(50 عاماً) بلغ 547 ألفاً و367 عاملاً وعاملة، بنسبة 9.3% من إجمالي العمالة المسجلة في القطاع الخاص، بينهم 297 ألفاً و141 عاملاً وعاملة ضمن التصنيف العمري (من 50 إلى 54 سنة)، و152 ألفاً و439 ضمن التصنيف (من 55 إلى 59 سنة)، و66 ألفاً و24 يعملون في التصنيف (من 60 إلى 64 سنة)، و24 ألفاً و180 يعملون تحت التصنيف (من 65 إلى 69 سنة)، إضافة إلى 7583 عاملاً وموظفاً يعملون تحت التصنيف العمري (من 70 سنة فأكثر).

كما صنّفت الإحصاءات الرسمية، العمالة المسجلة لدى الوزارة إلى تسعة مستويات مهنية، تصدرها «الحرفيون في البناء والمهن الاستخراجية والحرفيون الآخرون» بإجمالي مليون و292 ألفاً و961 عاملاً وعاملة، بنسبة (21.8%) من إجمالي العمالة على مستوى الدولة، تلاها بفارق بسيط مستوى «المهن البسيطة، التي يعمل بها مليون و261 ألفاً و722، بنسبة (21.3%)، ثم «مهن الخدمات والبيع»، التي ضمّت 918 ألفاً و982، بنسبة (15.5%).

• 5.9 ملايين عامل وعاملة في منشآت القطاع الخاص بالدولة.